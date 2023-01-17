ATP Rankings

Singles
Through Jan. 16
1. Carlos Alcaraz, Spain, 6820
2. Rafael Nadal, Spain, 5770
3. Casper Ruud, Norway, 5720
4. Stefanos Tsitsipas, Greece, 5715
5. Novak Djokovic, Serbia, 5070
6. Andrey Rublev, Russia, 3930
7. Felix Auger-Aliassime, Canada, 3895
8. Daniil Medvedev, Russia, 3860
9. Taylor Fritz, USA, 3545
10. Holger Rune, Denmark, 2876
11. Hubert Hurkacz, Poland, 2860
12. Cameron Norrie, Great Britain, 2680
13. Alexander Zverev, Germany, 2560
14. Matteo Berrettini, Italy, 2490
15. Pablo Carreno Busta, Spain, 2420
16. Jannik Sinner, Italy, 2375
17. Frances Tiafoe, USA, 2260
18. Marin Cilic, Croatia, 1970
19. Lorenzo Musetti, Italy, 1925
20. Karen Khachanov, Russia, 1885
21. Nick Kyrgios, Australia, 1870
22. Denis Shapovalov, Canada, 1830
23. Borna Coric, Croatia, 1760
24. Alex de Minaur, Australia, 1710
25. Roberto Bautista Agut, Spain, 1675
26. Diego Schwartzman, Argentina, 1550
27. Miomir Kecmanovic, Serbia, 1445
28. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 1395
29. Francisco Cerundolo, Argentina, 1383
30. Daniel Evans, Great Britain, 1380
31. Sebastian Korda, USA, 1325
32. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 1325
33. Yoshihito Nishioka, Japan, 1212
34. Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 1205
35. Tommy Paul, USA, 1160
36. Alexander Bublik, Kazakhstan, 1130
37. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 1075
38. Jack Draper, Great Britain, 1020
39. Jenson Brooksby, USA, 1010
40. Reilly Opelka, USA, 1005
41. Maxime Cressy, USA, 992
42. Richard Gasquet, France, 990
43. John Isner, USA, 980
44. Sebastian Baez, Argentina, 975
45. Adrian Mannarino, France, 971
46. Emil Ruusuvuori, Finland, 941
47. Lorenzo Sonego, Italy, 925
48. Benjamin Bonzi, France, 911
49. Brandon Nakashima, USA, 902
50. David Goffin, Belgium, 870
Doubles
1. Rajeev Ram, USA, 7570
2. Joe Salisbury, Great Britain, 7480
3. Neal Skupski, Great Britain, 7440
3. Wesley Koolhof, Netherlands, 7440
5. Mate Pavic, Croatia, 5530
6. Jean-Julien Rojer, Netherlands, 5390
6. Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 5390
8. Nikola Mektic, Croatia, 5325
9. Austin Krajicek, USA, 4310
10. Ivan Dodig, Croatia, 4210