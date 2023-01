Acciones de Meta repuntan 54% pero siguen en terreno inestable

(Bloomberg) -- El repunte de Meta Platforms Inc. de los últimos meses no logra convencer a algunos escépticos, dada la cantidad de dinero que el propietario de Facebook e Instagram continúa invirtiendo en la construcción de su versión del metaverso.

Meta tiene el mejor desempeño en el índice S&P 500 desde el mínimo reciente de la acción en noviembre, con un avance del 54%. El rebote fue impulsado en parte por el anuncio de la empresa de redes sociales de que recortaría más de 11.000 puestos de trabajo, la primera gran ronda de despidos en la historia de la empresa.

Sin embargo, abundan las señales de escepticismo: incluso después del repunte, Meta se vende por menos de la mitad de su múltiplo precio-beneficio promedio de la última década y es una de las acciones más baratas en el índice Nasdaq 100. Sus acciones todavía están un 64% por debajo de su récord de 2021 y los analistas en promedio prevén que la acción avance apenas un 7,7% en los próximos 12 meses.

El problema, desde la perspectiva de los bajistas, es que la costosa apuesta de Meta en el metaverso, un mundo virtual inmersivo, no desaparecerá pronto y representará este año una quinta parte de todos los costos. Y su negocio publicitario, que alguna vez fue lucrativo, se está estancando debido a los cambios en la política de privacidad de Apple Inc., que hacen que sea más difícil dirigirse a los consumidores con anuncios en sus dispositivos.

El metaverso mantendrá los gastos de la empresa “relativamente altos”, dijo Louise Dudley, gerente de cartera de acciones globales en Federated Hermes. “Hay mucho riesgo de ejecución en Meta”.

Para que el repunte vaya más allá, es posible que Meta deba ofrecer a los inversionistas más claridad sobre algunas cosas, incluida su estrategia para enfrentar la competencia de los rivales de las redes sociales como TikTok.

Quizás lo más importante es que los inversionistas querrán ver qué parte del cambio en la política de privacidad de Apple continúa generando ingresos publicitarios. En febrero, Meta estimó que la medida de Apple provocaría un golpe de US$10.000 millones a los ingresos en el año.

Algunos alcistas de Meta tienen la esperanza de que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, reduzca aún más o renuncie por completo a sus ambiciones y gastos para el metaverso. Su mano puede verse forzada por la desaceleración económica que se avecina, que está frenando las ventas en las empresas tecnológicas.

La prueba vendrá el 1 de febrero cuando Meta reporte los resultados del cuarto trimestre. Los analistas han recortado sus expectativas promedio de ganancias ajustadas por acción en un 27% y de ingresos en un 15% en los últimos seis meses, según datos de Bloomberg.

