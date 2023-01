Venta de Mudryk al Chelsea dejará US$25M a defensa de Ucrania

(Bloomberg) -- Las fuerzas armadas de Ucrania recibirán US$25 millones del hombre más rico del país por la venta del futbolista Mykhaylo Mudryk al club de fútbol Chelsea FC, en un acuerdo que subraya las consecuencias de largo alcance de la invasión rusa.

El multimillonario Rinat Ajmetov, propietario del club de fútbol Shakhtar Donetsk, anunció la donación el lunes tras acordar el traspaso de Mudryk por unos €70 millones (US$76 millones), más una posible prima de €30 millones, una cantidad récord para un equipo ucraniano.

Akhmetov, un industrial cuyos negocios incluyen la planta siderúrgica Azovstal que fue destruida por el asalto ruso a la ciudad ucraniana de Mariupol, trasladó al Shakhtar desde su ciudad natal después de que Donetsk fuera tomada por los separatistas respaldados por el Kremlin en 2014.

“Hoy destinaré US$25 millones para ayudar a nuestros soldados, defensores y sus familias”, dijo Akhmetov en un comunicado emitido el lunes. El dinero se destinará a necesidades “que van desde proporcionar tratamiento médico y protésico y apoyo psicológico hasta atender peticiones específicas”, añadió.

Al otro lado del acuerdo está el Chelsea, que fue vendido por el oligarca ruso sancionado Román Abramóvich tras la invasión del presidente ruso Vladímir Putin de su antiguo vecino soviético el año pasado.

Mudryk se vistió ayer con una bandera ucraniana al ser presentado a los 40.000 aficionados que acudieron al estadio del Chelsea, Stamford Bridge, durante el descanso del partido del club londinense contra el Crystal Palace, una señal del cambio continuo en el club del oeste de Londres.

En los primeros años del reinado de Abramóvich, que comenzó en 2003, el altavoz del estadio hacía sonar la canción popular rusa Kalinka en honor a su antiguo propietario. Cuando comenzó la invasión, algunos aficionados ondearon banderas ucranianas, y el club también manifestó su apoyo a Ucrania, incluso en las últimas semanas de propiedad de Abramóvich.

La guerra ha matado a decenas de miles de ucranianos, ha expulsado a millones de sus hogares y ha dejado a otros millones sin electricidad, calefacción ni agua. También ha devastado la economía ucraniana y hundido la riqueza de muchos de sus poderosos multimillonarios.

Akhmetov, que antes de la Revolución de la Dignidad ucraniana de 2014 apoyaba al Gobierno prorruso de Ucrania, fue culpado por muchos de sus compatriotas de no haber hecho lo suficiente para evitar el conflicto militar cuando los separatistas se apoderaron de gran parte de la región de Donetsk. Su fortuna se ha reducido a US$5.500 millones desde los US$10.800 millones que tenía antes del ataque ruso del año pasado, según estimaciones de Bloomberg.

