Rusia prepara una larga guerra, muertos en Dnipro suben a 40

En esta imagen publicada el 16 de enero de 2023 por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, un bombero lleva a una mujer herida fuera de los escombros de un edificio tras un ataque ruso el sábado en Dnipro, Ucrania, el domingo 15 de enero de 2023. (Pavel Petrov, SESU via AP)

DNIPRO, Ucrania (AP) — Equipos de emergencia ucranianos examinaron el lunes lo que quedaba de un edificio de apartamentos de Dnipro destruido por un misil ruso, colocando los cadáveres de uno de los ataques individuales más mortíferos de la guerra en meses en bolsas negras y llevándolos con cuidado a través de montones de escombros.

Las autoridades dijeron que el número de muertos por el ataque del sábado aumentó a 40 y que 30 personas seguían desaparecidas el lunes. Grúas altas se balanceaban a través de los huecos irregulares en una fila de torres residenciales, los motores rugían mientras los residentes de una de las ciudades más grandes de Ucrania miraban en silencio bajo un cielo gris.

Unas 1.700 personas vivían en el edificio de varios pisos y los equipos de búsqueda y rescate han trabajado sin parar desde el ataque con misiles para localizar a las víctimas y sobrevivientes entre los restos. La administración regional dijo que 39 personas han sido rescatadas y al menos 75 resultaron heridas.

La cifra reportada de muertos lo convertía entre los ataques más mortíferos contra civiles ucranianos desde antes del verano, según el proyecto The Associated Press-Frontline War Crimes Watch. Los residentes dijeron que la torre de apartamentos no albergaba instalaciones militares.

Oleksander Anyskevych dijo que estaba en su apartamento cuando cayó el misil.

“Boom, y eso es todo. Vimos que estábamos vivos y eso es todo”, dijo Anyskevych el lunes cuando fue al sitio para ver su apartamento destrozado.

Le dijo a The Associated Press que conocía a personas que murieron bajo los escombros. Una de las compañeras de clase de su hijo perdió a sus padres.

Los residentes de Dnipro llevaron flores, velas y juguetes a las ruinas.

“Todos nosotros podríamos haber estado en ese lugar”, dijo la residente local Iryna Skrypnyk.

El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, describió el ataque y otros similares como una “agresión inhumana” porque iba dirigido contra civiles. “No habrá impunidad por estos crímenes”, tuiteó el domingo.

Cuando se le preguntó el lunes por el suceso, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el ejército ruso no ataca edificios residenciales y sugirió que el bloque en Dnipro podría haber sido alcanzado por fuego antiaéreo ucraniano.