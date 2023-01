Alicante, 16 ene. El V065 'Viva México' al mando del patrón y armador Erik Brockmann, el primer barco de ese país que participa en una Vuelta al Mundo por primera vez desde hace 50 años, tiene alma española en su tripulación, con dos de los mas destacados navegantes españoles a bordo: Roberto 'Chuny' Bermúdez de Castro y Jaime 'Libio' Arbones.

Brockmann, campeón mundial de la clase J70 y uno de los navegantes de más prestigio en México, tuvo la idea de promover un proyecto de Vuelta al Mundo para celebrar el cincuentenario de la victoria del 'Sayula II' mexicano, al mando de Ramón Carlín en la primera edición del evento (1973).

El armador comunicó la idea del proyecto al emprendedor ferrolano Cristóbal González Aller, residente en México. Él le propuso al coruñés Roberto 'Chuny' Bermúdez de Castro, el único español que ha realizado ocho vueltas al mundo con equipos, que le ayudase.

'Chuny', de 52 años, llamó a Arbones, de 50, que ya había competido juntos en anteriores ediciones. "Nos fuimos juntos a Acapulco a buscar el barco, cruzamos el canal de Panamá y llegamos a Bermudas. Desde allí, hicimos la travesía atlántica entrenando con la tripulación que iba a hacer la Ocean Race Europe -Vuelta a Europa- y llevarlo a A Coruña; en total 7.000 millas náuticas (12.600 km)

"Hoy, tal como está en mundo, lograr un patrocinador es complicado, no solo para nosotros, sino para todos los proyectos y más cuando planteas una vuelta al mundo que representa un alto desembolso económico", comentó Arbones.

"Lo que tiene mucho mérito es que, en nuestro caso, hay unos armadores privados detrás del equipo mexicano, porque a nivel institucional no se pone un duro; es todo patriotismo y, ante eso, hay que sacarse el sombrero", añadió.

El 'Viva México' es el ex 'Abu Dhabi' con el que Roberto Bermúdez ganó la Volvo Ocean Race 2014-2015, pero Arbones comenta que, " todos los V065 son iguales, la diferencia la marca el que unos tengan velas y equipamientos nuevos y otros no". "Aquí el favorito es el 'WindWhisper' polaco que patronea el español Pablo Arrarte. Ese barco es el ex 'AkzoNobel' botado en 2017 -el resto se botaron en 2014- , pero ya veremos qué pasa".

Después de la primera etapa de The Ocean Race, entre Alicante y Mindelo (Cabo Verde) el 'Viva México' y casi todos sus rivales se van al Caribe para competir en varias regatas caribeñas. Desde ahí se reincorporarse a la flota IMOCA en la Vuelta al Mundo a finales de mayo para tomar la salida desde Aarhus (Dinamrca) de la sexta etapa, Aarhus-La Haya, el 8 de junio y posteriormente la séptima última entre La Haya y Génova (Italia).

"En principio vamos a hacer esto, pero no está nada claro porque, al final, depende del patrocinador que podamos encontrar; es complicado lograrlo para hacer esas dos etapas finales", reconoció.

Arbones estuvo seis años viviendo en Inglaterra y lleva dos en Alicante. Curiosamente el 'Viva México' hasta poco antes de la salida, el día 15, estuvo una año y medio en el varadero de Alicante, junto al Real Club de Regatas.

Al final de The Ocean Race Europe, en junio de 2021, compitieron en la Fasnet Race (Reino Unido), volvieron a Coruña para irse de nuevo a la Rolex Middle Sea en Malta y a la vuelta, en octubre de 2021, dejar el barco en Alicante para prepararlo ya para competir The Ocean Race.

"Cuando cayó aquí, lo sacamos del agua. Yo vivo aquí, me dediqué a hacerle algo de 'refit' con empresas locales, que son buenos amigos y que gracias a ellos el barco tomó la salida ayer. Se quedó en el varadero a la espera de que entrase financiación y alli ha estado durante año y medio", reveló el vigués.

Esta será la tercer vuelta al mundo de Arbones y espera poder hacerla, aunque tiene "otros compromisos". Llevo muchos años en la tripulación del Maxi 'My Song' y ellos tienen su calendario e igual coinciden".

"Sea como sea", añadió, "la verdad es los mexicanos nos tratan de manera espectacular. Son unos apasionados de la vela que se lo pagan todo ellos y solo pretenden competir, sin más ambiciones".

Ha competido en cuatro Copas del América (1992, 1995, 2000 y 2007) y reconoció que "España, Barcelona en concreto, ha tenido mucha suerte por ser elegida. Es una lastima que no haya un equipo desafiante español, y creo que la primera razón es que la vela no es popular en este país y , es más, ahora mismo es antipopular y lo segundo, porque hay una gran crisis económica".

En esta edición de The Ocean Race hay ocho navegantes españoles aunque tampoco hay uno barco español y deben enrolarse en barcos extranjeros. El vigués considera que tenemos gente muy buena en España, pero para ejercer como profesional deben irse fuera; aquí la llamada vela 'pesada' (grandes equipos de competición) está muerta".

"Fuera de España está Europa, allí hay un monton de armadores, gente joven con muchas ganas y que tienen en alta estima la calidad de los navegantes españoles. Yo diría que es porque lo hacemos bien y les hacemos ganar, ya sean equipos griegos, ingleses, americanos, alemanes y por esto no siguen llamando, aunque ya seamos mayorcitos" concluyó.

El pasado viernes, día 12, todo el equipo del 'Viva México' celebró en el Real Club de Regatas de Alicante un acto en agradecimiento al club por el apoyo que le ha prestado para la salida de The Ocean Race -Vuelta al Mundo por Etapas-. Incluso estuvo presente el ex presidente de México, Felipe Calderón.