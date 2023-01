Concesionaria aumenta tarifa de peaje en Honduras y Gobierno exige reversión

Tegucigalpa, 15 ene. La Concesionaria Vial de Honduras (Covi) anunció este domingo un aumento de entre 1 y 47 lempiras (entre 4 centavos de dólar y 1,91 dólares) a las tarifas de peaje para la carretera que conduce al norte del país, mientras que la presidenta, Xiomara Castro, exigió la reversión del incremento.

El cobro para los vehículos de un eje que transiten por el peaje aumentó de 22 a 23 lempiras (de 8 a 9 centavos de dólar), mientras que los de entre dos y tres ejes el alza será de entre 15 y 24 lempiras (de entre 61 y 97 centavos de dólar) hasta los 105 y 158 lempiras (4,27 y 6,42 dólares), respectivamente.

Mientras, los aumentos de entre 31 y 39 lempiras (de entre 1,26 y 1,58 dólares), respectivamente, serán para vehículos de entre cuatro y cinco ejes que transitan por las casetas de peaje, según el contrato de Covi, empresa que desde 2012 tiene la concesión del peaje hasta el año 2032.

Los conductores de vehículos de entre cuatro y cinco ejes pagarán ahora 8,53 y 10,7 dólares por cruzar las casetas de peaje, según Covi.

Para los de seis ejes, el costo por el peaje aumentó de 269 lempiras (10,9 dólares) a 316 lempiras (12,8 dólares).

La presidenta hondureña dijo que el aumento no fue autorizado por su Gobierno y ha dado un plazo de 24 horas a Covi para revertir el incremento.

"No he autorizado ningún incremento a la tarifa de peajes, ya que el contrato tiene incumplimientos de parte de la empresa transnacional. El estado va cumplir con las deudas legales heredadas y NO autoriza el incremento impuesto. Tienen 24 horas para retirarlo", escribió Castro en Twitter.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) de Honduras exigió también a Covi "inmediatamente revertir" el alza al peaje porque "no responde a los intereses de la población y la fidelidad del contrato", y convocó a la empresa a iniciar un diálogo.

La SIT indicó en un comunicado que el diálogo debe conducir "al cumplimiento de la concesión en beneficio de la población".

La institución hondureña destacó que el Gobierno de Castro ha implementado una serie de medidas de política económica que buscan mejorar "las condiciones y la calidad de vida del pueblo hondureño protegiendo sus ingresos". EFE

