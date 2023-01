Bucsa: “No tengo patrocinadores porque lo mejor es la libertad”

Melbourne (Australia), 16 ene. La española Cristina Busca explicó en la rueda de prensa posterior a su victoria en la primera ronda del Abierto de Australia que no tiene patrocinadores porque lo mejor es la libertad.

“Me gusta ser libre. No necesito mucha ropa, con siete camisetas y siete pantalones o faldas me sobra. De lo contrario es un gran gasto”, agregó la cántabra tras imponerse a la alemana Eva Lys en tres sets.

Bucsa consiguió el billete para la segunda ronda a orillas del Yarra por primera vez en su carrera y admitió su pasión por la lectura, la filosofía, la psicología y la ciencia en general.

“Empecé a estudiar Psicología en la Uned pero lo dejé porque me coincidían los exámenes con los Grand Slam. No me gusta hacer las cosas al 50%”, agregó.

También aprovechó para desmarcarse del uso de las redes sociales y afirmó que tan sólo utiliza Facebook para poder organizar las sesiones de calentamiento con sus compañeras del circuito.

“Estoy centrada en mí, no tengo que enseñar mi vida a otras personas. Mi vida es algo personal”, añadió antes de desvelar que tan sólo viaja con su padre.

La tenista nacida en Moldavia también desveló que ella se compra sus raquetas y que le duran mucho tiempo, porque nunca las lanza al suelo, del mismo modo que el cordaje.

“Mi padre es el que se encarga de mis cordajes pero no cambio mucho. No sé qué tensión utilizo”, matizó.

Respecto a su próxima rival, la canadiense Bianca Andreescu, comentó que tendrá que analizarla junto a su padre y en función de eso elaborar un plan de juego para encontrar sus puntos débiles.

Cristina Bucsa se convirtió en la primera española en superar la primera ronda en el Abierto de Australia 2023. EFE

jcs/msp