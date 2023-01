AGENDA DE EFE INTERNACIONAL DEL 17 AL 23 DE ENERO

Moscú/Leópolis/Otras capitales.- Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus repercusiones (cobertura diaria)

Martes 17 de enero

Washington - El presidente de EE.UU. recibe en la Casa Blanca al primer ministro neerlandés, Mark Rutt.

Washington - Rueda de prensa del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y su homólogo británico, James Cleverly.

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne sobre Ucrania a petición rusa.

Nueva York - Comienza en San Francisco (EE.UU.) el juicio contra el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, al que accionistas de la empresa acusan de haber manipulado el mercado cuando en 2018 anunció planes para sacar a la firma de la bolsa, algo que no sucedió.

Nueva York (EE.UU.) - Comienzo del juicio, con la selección del jurado, contra el ex secretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna.

Quito - Rueda de prensa para presentar el mapa de femicidios de Ecuador en 2022, cuando se registraron 332 casos.

Santiago de Chile - Manifestación en Santiago en favor de mejoras en la atención primaria por parte de la Conferencia Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam), uno de los sindicatos sanitarios más potentes del país.

San Juan - Presentación del informe del "Economic Freedom of North America", el cual incluye por primera vez a Puerto Rico.

Ciudad de Guatemala - Rueda de prensa del grupo de científicos que analiza el sitio arqueológico "El Mirador".

San Juan - El Municipio de San Germán informa sobre la celebración de los 450 años del establecimiento de la ciudad, cuyo festín está apadrinado por el actor puertorriqueño Benicio Del Toro.

Ciudad de Panamá - Continúa el Panama Jazz Festival. (Hasta el 21 de enero).

Minsk - Comienza en Minsk el juicio en ausencia de la excandidata a la presidencia bielorrusa y líder opositora en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, acusada de urdir una trama para tomar el poder del Estado.

Moscú - El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, recibe a su homólogo iraní, Hosein Amir-Abdolahian, para hablar de la situación en torno al programa nuclear de la República Islámica.

Ginebra (Suiza) - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, interviene en el Foro Económico Mundial de Davos.

Ginebra (Suiza) - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se dirige a los líderes políticos y empresariales que participan en el Foro Económico Mundial de Davos.

Estrasburgo (Francia) - El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, debate con el Parlamento Europeo sobre la relación entre la Unión Europea y Latinoamérica y la respuesta de la UE a la represión de las protestas de Irán.

Estrasburgo (Francia)- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, presenta ante el Parlamento Europeo las prioridades de la presidencia semestral del Consejo de la UE.

Viena - La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informe mensual sobre el mercado petrolero.

Bruselas - Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) analizan el impacto económico y financiero de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Tokio - El Banco de Japón inicia su reunión sobre política monetaria.

Bruselas - Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea.

Jerusalén - Israel libera a Maher Younis, que junto a su primo Karim -liberado a comienzos de enero- registra el récord de tiempo en una prisión israelí, con cuarenta años de reclusión.

Estrasburgo (Francia) - El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronuncia sobre la queja del grupo alemán de comunicación Axel Springer que entiende que una orden judicial de rectificación a un artículo viola su libertad de expresión.

Estrasburgo (Francia) - El comisario europeo de Agricultura acude a una sesión de preguntas y respuestas en el Parlamento Europeo sobre la inflación en los precios de los alimentos.

Estrasburgo (Francia)- El ministro de Agricultura de España, Luis Planas, hace declaraciones a la prensa tras mantener reuniones en el Parlamento Europeo.

Estrasburgo (Francia)- El Parlamento Europeo vota cambios en sus normas para permitir que la Fiscalía Europea contra el Fraude pueda solicitar el levantamiento de la inmunidad de un eurodiputado.

Campamento de refugiados de Dajla - Termina el XVI Congreso del Frente Polisario con una nueva estrategia para el movimiento saharaui.

Shanghái (China) - La Oficina Nacional de Estadística de China hace públicos los datos del PIB del último trimestre de 2022 y del global del año.

París - El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda de tres parejas del mismo sexo que no han podido casarse en Rusia.

París - Saint Laurent presenta su colección otoño-invierno 2023/2024 en la Semana de la Moda Hombre de París.

Rabat - Inauguración de la muestra "Arte de Benin de ayer y hoy: de la Restitución a la Revelación".

Londres - Presentación de la exposición "Spain and the Hispanic World", con las obras maestras de la Hispanic Society de Nueva York.

Nueva York (EE.UU.) - Morgan Stanley y Goldman Sachs anuncian los resultados del cuarto trimestre de 2022.

Bogotá - El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga la producción industrial de Colombia correspondiente a noviembre de 2022.

Miércoles 18 de enero

Washington - El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) analiza la crisis en Perú.

Caracas - El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se reúnen en Venezuela para superar el impasse tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de un cese al fuego bilateral, sin haberlo acordado en la mesa de diálogo con esa guerrilla.

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU debate el conflicto palestino-israelí.

San Juan - Elecciones generales en Antigua y Barbuda.

Buenos Aires - Se cumplen ocho años de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman.

Santiago de Chile - Distintos organismos de Naciones Unidas presentan en Santiago de Chile un nuevo informe en el que advierten de que América Latina y el Caribe tiene el costo más alto a nivel mundial para acceder a una dieta saludable.

Nueva York (EE.UU.) - Audiencia pública para promover el acceso a los servicios de salud mental.

Nueva York (EE.UU.) - Christie's subasta varias obras de artistas afroamericanos de la colección de la actriz y activista Jane Fonda.

Managua - Nicaragua conmemora el 156º aniversario del nacimiento de Rubén Darío.

Nueva York (EE.UU.) - Se presenta la película española "Frente al silencio" del director Emilio Ruiz Barrachina en el New York City International Film Festival.

Ginebra (Suiza) - El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dirige a los participantes en la 53ª edición del Foro Económico Mundial de Davos.

Ginebra (Suiza) - Los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso; de Colombia, Gustavo Petro; de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, participan en un debate dedicado al "Liderazgo en América Latina", en el Foro Económico Mundial de Davos.

Ginebra (Suiza) - El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, y la directora de inteligencia nacional de Estados Unidos, Avril Haines, participan en el Foro Económico Mundial de Davos para debatir sobre cómo restaurar la paz y la seguridad ante la guerra en Ucrania.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, se desplaza a Suiza para participar en el Foro Davos, donde pronunciará un discurso.

Moscú - El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ofrece su rueda de prensa anual para hacer balance de la diplomacia rusa en 2022 y marcar los objetivos para este año.

Lisboa - Comparecencia en el Parlamento de Portugal de la CEO de la aerolínea TAP para dar explicaciones sobre la polémica por a quien fue nombrada secretaria de Estado del Tesoro.

Moscú - El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participa en San Petersburgo en un acto para conmemorar el 80º aniversario de la ruptura del bloqueo de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial.

París - El Tribunal de Apelación de París se pronuncia sobre las euroórdenes españolas para la detención y entrega de los etarras Mikel Carrera Sarobe, Ata, Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, y Asier Arzalluz Goñi.

Estrasburgo (Francia) - Debate en el Parlamento Europeo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sobre las conclusiones de la cumbre de diciembre.

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo analiza la situación de los periodistas en Marruecos; el ataque a las instituciones democráticas en Brasil y las amenazas terroristas de extrema derecha contra el orden constitucional democrático, así como el Estado de derecho en España.

París - El presidente de la patronal francesa Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, da una conferencia de prensa sobre las perspectivas económicas para el 2023.

Bruselas - La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica el índice de precios de consumo armonizado para la UE y la eurozona de diciembre de 2022.

París - Actualización de las perspectivas para el sistema eléctrico francés en el invierno por el gestor de redes RTE.

Tokio - La Organización Nacional de Turismo de Japón publica los datos de llegada de turistas al país en 2022.

Londres - Los enfermeros celebran una jornada de huelga en Inglaterra para reclamar mejoras salariales, convocadas por el Real Colegio de Enfermeros (RCN).

París - La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

Tokio - El Banco de Japón concluye su reunión sobre política monetaria.

París - Givenchy presenta su colección otoño-invierno 2023/2024 en la Semana de la Moda Hombre de París.

Washington - La Reserva Federal de EE.UU. publica su "libro beige" con la información reciente de la economía del país.

Washington - La Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU (BLS, por sus siglas en inglés) informa del índice de precios al productor (IPP) de diciembre.

Jueves 19 de enero

Santo Domingo - Santo Domingo acoge la IV Conferencia Iberoamericana de Género. (Hasta el 20 de enero).

Río de Janeiro (Brasil) - Inauguración del Memorial en Río de Janeiro a las Víctimas del Holocausto.

Quito - El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador, la mayor central sindical del país, protesta por la comisión formada por el Gobierno para elaborar una propuesta para reformar el sistema público de pensiones.

Los Ángeles (EE.UU.) - El Festival de Sundance regresa en su edición de 2023 con un formato híbrido. (Hasta el 29 de enero).

Ginebra (Suiza) - Las ministras de Medio Ambiente de Colombia, María Muhamad, y de Brasil, Marina Silva, participan junto al gobernador del estado brasileño de Pará, Helder Barbalho en una charla que el Foro Económico Mundial de Davos dedica a la crisis de conservación en la Amazonía.

Ginebra (Suiza) - La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, y el consejero delegado del Deutsche Bank, Chistian Sewing, participan en un debate sobre cómo estimular nuevamente el crecimiento en Europa, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

Berlín - El secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reúne en Berlín con su homólogo alemán.

Londres - Conferencia en Londres de los ministros peruanos de Economía, Alex Contreras, y de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Helguero.

Moscú - El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, visita Minsk, donde se reunirá con el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.

París - Jornada de huelga y protestas a nivel nacional convocada por los principales sindicatos de Francia contra el proyecto de reforma de las pensiones presentado por el Gobierno.

Lyon (Francia) - La feria francesa Sirha, referencia mundial en el mundo de la gastronomía y la restauración, comienza en la ciudad de Lyon.

París - Elección del primer secretario del Partido Socialista (PS) en vísperas de un congreso en Marsella del 27 al 29 de enero.

Estrasburgo (Francia) - El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronuncia en la reclamación de pensiones de viudedad de dos españolas que vivían con sus parejas.

Bruselas - Informe del Tribunal de Cuentas sobre los fondos de cohesión de la UE y el Mecanismo de Recuperación y Reactivación.

París - La OCDE publica las tasas de desempleo de diciembre de los países miembros.

Bruselas - Eurostat divulga datos del PIB y empleo del tercer trimestre de 2022 en la UE y la eurozona.

Bruselas - Videoconferencia del comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, con el consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew.

Jaipur (India) - La ciudad india de Jaipur, en el estado occidental de Rajastán, acoge una nueva edición de la cita literaria más importante de la India.

Londres - Las máximas dirigentes del partido nacionalista irlandés Sinn Féin, su presidenta, Mary Lou MacDonald; su líder en Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, y su responsable de Finanzas, Conor Murphy, hablan en un acto de la Asociación de la Prensa Extrajera (FPA).

Londres - La Academia Británica de Cine anuncia las nominaciones a los premios BAFTA 2023 en el centro de Londres.

París - Las firmas Louis Vuitton e Issey Miyake presentan sus colecciones otoño-invierno 2023/2024 en la Semana de la Moda Hombre de París.

Nueva York (EE.UU.) - Procter & Gamble anuncia los resultados correspondientes al segundo trimestre de su ejercicio 2023.

Nueva York (EE.UU.) - Netflix y American Airlines anuncian los resultados del cuarto trimestre de 2022.

Río de Janeiro (Brasil) - El Gobierno brasileño divulga la tasa promedio de desempleo en el trimestre concluido en noviembre.

Río de Janeiro (Brasil) - La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su primera proyección para la cosecha brasileña de café de 2023.

Buenos Aires - Argentina divulga el intercambio comercial de diciembre pasado.

Viernes 20 de enero

Naciones Unidas - Rusia organiza una reunión informal sobre Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar supuestos bombardeos indiscriminados en la región del Donbás.

Washington - Se cumple el segundo aniversario de la llegada del demócrata Joe Biden a la Presidencia de EE.UU.

Ciudad de Guatemala - El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala emite el llamado a elecciones generales.

Berlín - Los países del grupo de contacto de Ucrania, entre ellos Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, se reúnen por tercera vez en la base aérea estadounidense de Ramstein (oeste de Alemania) para examinar la situación de la guerra en ese país y la entrega de armamento para su uso contra las tropas rusas.

Dakar - La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, viaja a Senegal, donde se reunirá con el jefe de Estado del país y presidente de turno de la Unión Africana, Macky Sall.

Ginebra (Suiza) - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, hablan en el Foro Económico Mundial de Davos sobre las perspectivas de la economía global.

París - Discurso del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la política de defensa, en un desplazamiento a la base aérea de Mont de Marsan.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, se reúne en Berlín con la presidenta de Grecia, Katerina Sakellaropoulou, y ambos comparecen ante la prensa.

Shanghái (China) - El Banco Popular de China (BPC) actualiza sus tipos de interés de referencia, intactos en el 3,65 % desde su última rebaja en agosto de 2022.

Berlín - Comienza la Semana Verde Internacional en Berlín en su edición número 87, un evento que aborda cuestiones relacionadas con la agroalimentación. (Hasta el 29 de enero).

Tokio - Rueda de prensa del equipo de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) enviado a Japón para supervisar los planes para verter al mar el agua contaminada y procesada que se almacena en la central nuclear de Fukushima Daiichi.

París - Dior Homme presenta su colección otoño-invierno 2023/2024 en la Semana de la Moda Hombre de París.

Sábado 21 de enero

Ciudad de Guatemala - Comienza la inscripción de los primeros binomios presidenciales y candidatos a alcaldías que competirán en las elecciones generales de junio.

Ciudad de Panamá - Concierto al aire libre de puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, como evento de cierre del Panama Jazz Festival 2023.

Pekín - Comienzan las vacaciones por el Año Nuevo Lunar en China, la mayor migración anual del mundo, y se realizan por primera vez tras la finalización de la política "cero covid" que regía en el país desde el inicio de la pandemia en 2020.

París - Marcha por las pensiones convocada por la izquierda francesa en contra de los planes del Ejecutivo de Emmanuel Macron de reformar el sistema de jubilación.

París - Loewe presenta su colección otoño-invierno 2023/2024 en la Semana de la Moda Hombre de París.

Londres - La Royal Academy of Arts abre la exposición "Spain and the Hispanic World", que ofrece una narrativa visual de la cultura española y su impronta en América Latina.

Domingo 22 de enero

Quito - El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, regresa a su país tras culminar la gira que lo llevó durante la última semana por España, el Foro de Davos y el Vaticano.

San Salvador - Se cumple un año de la beatificación del sacerdote Rutilio Grande, asesinado por un grupo de paramilitares de extrema derecha en el contexto de la guerra civil.

Santo Domingo - Celebración del Festival de Cine Global de Santo Domingo. (Hasta el 29 de enero).

París - La cumbre francoalemana se realiza en París, tres meses después de haber sido aplazada tras una serie de diferencias entre ambos países por la guerra de Ucrania y la política energética.

París - El diseñador español Arturo Obegero presenta su colección otoño-invierno 2023/2024 en la Semana de la Moda Hombre de París.

París - Gran final del campeonato de cocineros Bocuse d'Or, que se celebra en el marco de la feria Sirha Lyon.

Lunes 23 de enero

Buenos Aires - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inicia una visita oficial a Argentina, para reunirse con su homólogo argentino, Alberto Fernández, y participar en la reunión de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Tegucigalpa - Asume funciones la nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras para el período 2023-2030, tras la elección de sus quince magistrados por el Parlamento.



Londres - Vista ante el Tribunal Superior de Londres por una reclamación de recuperación de deuda del fondo CRF contra el Banco Nacional de Cuba (BNC) y la República de Cuba.

Lusaka - La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, visita Zambia, donde se reúne con el presidente del país, Hakainde Hichilema, así como con el ministro zambiano de Finanzas y el gobernador del Banco de Zambia.

París - La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronuncia sobre la queja contra Lituania de una escritora cuyo libro infantil de cuentos de hadas con contenido LGTBI fue clasificado como potencialmente perjudicial para los niños.

Londres - Los trabajadores de ambulancias afiliados al sindicato Unite secundan una huelga para reclamar mejores salarios.

París - Christian Dior y Schiaparelli presenta en la pasarela de Alta Costura su colección primavera-verano 2023, durante la Semana de la Moda de París. EFE

