Temas del día de EFE Internacional del 15 de enero de 2023 (20.00 GMT)

Leópolis/Moscú - Ucrania buscaba hoy aún a decenas de desaparecidos bajo los escombros del edificio dañado el sábado en Dnipró en un bombardeo ruso que ha causado ya casi una treintena de muertos, al tiempo que consiguió del Reino Unido los primeros tanques occidentales que tanto reclama para detener el "terror ruso". (Texto)(Foto)(Vídeo)(Enviado).

Riga - La invasión rusa de Ucrania causa en Letonia fuertes debates en redes sociales que enfrentan a partidarios de Ucrania con comentaristas pro-rusos, con investigaciones criminales por incitación a la guerra y discurso de odio, pero también preocupación por su impacto sobre la libertad de opinión. (Texto)(Enviado)

Katmandú - Un avión de la aerolínea nepalí Yeti Airline con 72 personas a bordo se estrelló este domingo cuando cubría una ruta doméstica que partió desde Katmandú, con al menos 68 muertos hallados. (Texto)(Foto)(Enviado).

Río de Janeiro - Una semana después de los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasil, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva se fortalece en el poder mientras que el expresidente Jair Bolsonaro, investigado por la intentona golpista, está cada vez más aislado. (Texto)(Enviado)

Washington - El presidente estadounidense, Joe Biden, participa en un homenaje a Martin Luther King con motivo del aniversario de su nacimiento, mientras atraviesa un complicado momento por el hallazgo de varios documentos clasificados en su domicilio y su despacho. (Texto)(Foto)(Vídeo).

Davos (Suiza) - El Foro Económico Mundial abre este lunes la 53º edición de su Foro de Davos, una cumbre de figuras políticas de influencia internacional y de ejecutivos de las empresas que mueven la economía mundial. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Enviado).

San Salvador - Miembros de organizaciones de la sociedad civil han convocado a una marcha previa al aniversario de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a doce años de guerra civil. (Texto)

La feria internacional de turismo Fitur, que se celebrará en Madrid del 18 al 22 de enero, espera que esta edición suponga la vuelta a la normalidad precovid, con 8.500 empresas participantes, 131 países y 755 expositores, entre los que este año destaca la presencia de Ucrania, en plena guerra con Rusia. (Enviado).

MÉXICO METRO - Ciudad de México - La polémica línea 12 del metro de Ciudad de México reabre de forma parcial este domingo tras cerrar más de un año y medio por el colapso que dejó 26 muertos y en medio de crecientes. (Texto)(Enviado)

CRITICS CHOICE - Los Ángeles (EE.UU.)- Los Critics Choice Awards celebran su 28ª edición de premios desde Los Ángeles (EE.UU.), con una ceremonia que reconoce lo mejor del cine y la televisión y que tiene como favorito al filme "Everything Everywhere All at Once", que encabeza sus nominaciones con 14 de ellas. (foto) (Texto)

- El Cairo - El ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shukri, da una rueda de prensa junto a su homólogo chino, Qin Gang tras una reunión de ambos.

- Washington - El presidente estadounidense, Joe Biden, acude este domingo a la iglesia baptista Ebenezer en Atlanta (Georgia EE.UU.), donde predicaba el reverendo Martin Luther King (1929–1968), con motivo del aniversario del nacimiento del activista de los derechos civiles. (texto)

EEUU CINE.- Los Ángeles (EE.UU.) - El Festival Internacional de Cine de Palm Springs concluye su 34ª edición, en la que profesionales de la gran pantalla y aficionados volvieron a reunirse físicamente para una cita que condecoró a producciones de todo el mundo desde su sede en el californiano Valle de Coachella (Estados Unidos). (Texto)

