Lucas Moraes: "Es un podio importantísimo para el mundo del rally brasileño"

Redacción Deportes, 15 ene. El brasileño Lucas Moraes (Toyota) consideró que su tercer puesto en el Dakar 2023, en el que debutaba, es "importantísimo" para el automovilismo brasileño.

"Es un podio importantísimo para el mundo del rally brasileño porque no se había conseguido antes. Voy a celebrarlo", comentó tras concluir la etapa.

Moraes se quedó a 1h38:31 del catarí Nasser Al-Attiyah y a 17:42 del francés Sébastien Loeb en su primera participación en el Dakar.

"No he vivido otros Dakar y no puedo comparar, pero este ha sido muy, muy difícil", indicó el piloto de Overdrive, que tiene 32 años. EFE

