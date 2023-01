El enviado de EEUU dice que no se pone dinero para la transición energética

El Cairo, 15 ene. El enviado especial para el cambio climático de EE.UU., John Kerry, afirmó este domingo que no se está aportando el dinero suficiente para resolver el problema de la transición energética y avanzar en la lucha contra el cambio climático, pese a ser el mercado que más crece.

"Lo que he visto en mis viajes por todo el mundo es que no hay dinero que se esté poniendo en la mesa para resolver estos problemas. Y quienes lo están haciendo lo hacen barato. Necesitamos responder más eficazmente y no hay gobiernos que tengan el suficiente dinero", indicó Kerry en el Global Energy Forum, organizado por Atlantic Council en Abu Dabi.

"Necesitamos el dinero para que así podamos hacer la transición más rápida", aseguró, y apuntó que una de las soluciones es a través de créditos.

Expertos en desarrollo sostenible y neutralidad climática han calculado que serán necesarios de 9 a 12 billones de euros de inversión en valor de mercado para apoyar la transición energética y lograr cumplir con el objetivo de cero emisiones netas en el año 2030.

Al respecto, Kerry subrayó que "no se puede resolver la crisis climática" sin amasar esa cantidad de dinero.

"Este es el mayor mercado que el mundo ha conocido jamás. El mercado de la energía limpia, el mercado de transición (...) Todo esto es ganar dinero", dijo durante su participación en el foro.

También hizo alusión al mecanismo de pérdidas y daños, creado en la Cumbre del Clima COP27 de Sharm el Sheij, celebrado en 2022 en Egipto, para compensar a los países más vulnerables por haber sufrido las consecuencias de las emisiones históricas de los países más desarrollados.

"Durante este año tenemos que manejar de manera más efectiva" este mecanismo, señaló Kerry.

La discusión sobre pérdidas y daños, que centró la COP27, será uno de los temas principales durante la COP28, que está previsto que se celebre a finales de noviembre en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.EFE

