Domingo, 15 de enero de 2023 (09.00 GMT)

NEPAL ACCIDENTE

Al menos 25 muertos tras el accidente aéreo con 70 pasajeros en Nepal

Katmandú. Las autoridades nepalíes han recuperado al menos 25 cadáveres tras el siniestro de un avión de la aerolínea Yeti Airline que se estrelló este domingo con más de 70 personas cuando cubría una ruta doméstica que partió desde Katmandú. La aeronave, un ATR-72, se estrelló aproximadamente a las 10.30 horas (4.45 GMT) en el distrito de Pokhara, un destino turístico muy popular, a unos 200 kilómetros al oeste de la capital nepalí. A las 13.00 hora local, 25 cuerpos sin vida fueron recuperados del lugar del accidente, indicó a EFE el subinspector adjunto de la Policía de Pokhara, Rudra Thapa.

PERÚ CRISIS

Perú extiende estado de emergencia en Lima, Cuzco, Puno y otras provincias

Lima. El Gobierno de Perú publicó el decreto que extiende el estado de emergencia desde el 15 de enero y por 30 días en las regiones de Lima, Cuzco, Puno, el Callao, en tres otras provincias y un distrito para controlar las protestas sociales que han cobrado la vida de 49 personas desde diciembre. A través de un decreto supremo publicado anoche en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo amplió en las zonas donde en la última semana se han reportado las mayores protestas antigubernamentales el estado de emergencia que el pasado 15 de diciembre entró en vigor en todo el territorio nacional.

UCRANIA GUERRA

Ascienden a 21 los muertos en el ataque ruso a un edificio en Dnipró

Leópolis (Ucrania). La cifra de víctimas mortales en el ataque con un misil ruso en la tarde de ayer a un edificio residencial de varias plantas en Dnipró aumentó en tanto a 21, con otras 73 personas heridas, informaron hoy las autoridades ucranianas. "21 muertos, 1 niño", escribió en un mensaje en Telegram el presidente del consejo regional de Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk, citado por Ukrinform.En el ataque ruso, el edificio recibió el impacto de un misil Kh-22, diseñado para destruir grupos de portaaviones en el mar. Las autoridades de la ciudad de Dnipró declararon tres días de luto.

RUSIA NAVALNI

Kerry urge a Rusia que provea atención médica a líder opositor Navalni

El Cairo. El funcionario estadounidense John Kerry hizo este domingo un llamamiento urgente desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) para que se provea al líder opositor ruso, Alexéi Navalni, la atención médica necesaria en prisión después de que cientos de profesionales sanitarios denunciaran su precario estado de salud. "La familia de Alexei Navalni ha dejado claro que está muy enfermo y que se le mantiene en prisión sin la atención médica que necesita", señaló el enviado especial para el cambio climático de EE.UU. durante su intervención en el Global Energy Forum, organizado por Atlantic Council en Abu Dabi.

EEUU CLIMA

El enviado de EEUU dice que no se pone dinero para la transición energética

El Cairo. El enviado especial para el cambio climático de EE.UU., John Kerry, afirmó este domingo que no se está aportando el dinero suficiente para resolver el problema de la transición energética y avanzar en la lucha contra el cambio climático, pese a ser el mercado que más crece. "Lo que he visto en mis viajes por todo el mundo es que no hay dinero que se esté poniendo en la mesa para resolver estos problemas. Y quienes lo están haciendo lo hacen barato. Necesitamos responder más eficazmente y no hay gobiernos que tengan el suficiente dinero", indicó Kerry en el Global Energy Forum, organizado por Atlantic Council en Abu Dabi.

COLOMBIA PAZ

ELN confirma cita en Caracas con Gobierno colombiano para "superar crisis"

Bogotá. El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se reunirán el próximo miércoles en Caracas con el fin de hacer "claridades para superar la crisis generada" por el cese al fuego bilateral anunciado por el presidente Gustavo Petro, sin consultarlo con esa guerrilla."Confirmamos. Reunión extraordinaria con la delegación del Gobierno colombiano a partir del próximo miércoles 18 de enero", informó la delegación negociadora del ELN en su Twitter.

EEUU BIDEN

Los problemas de Joe Biden crecen con hallazgo de más documentos clasificados

Washington. El caso de los papeles clasificados que el presidente estadounidense, Joe Biden, conservó irregularmente en su domicilio y en su oficina cuando era vicepresidente continúa complicándose, después de que la Casa Blanca confirmara este sábado el hallazgo de más documentos. Por tercera vez en una semana, la Casa Blanca tuvo que dar explicaciones sobre un caso que podría complicar los dos últimos años de mandato del presidente Biden antes de las próximas elecciones presidenciales de 2024, a las que todavía no ha confirmado si se presenta.

JAPÓN MÚSICA

Muere a los 70 años el músico Yukihiro Takahashi, pionero de la electrónica

Tokio. El músico japonés Yukihiro Takahashi, cofundador, batería y vocalista principal del influyente grupo Yellow Magic Orchestra, ha muerto a los 70 años por complicaciones de un cáncer cerebral, informaron este domingo medios locales. Nacido en Tokio en 1952, Takahashi debutó en 1972 como batería de Sadistic Mika Band y cinco años después sacaría su primer álbum en solitario tras la disolución del grupo, "Saravah".

MISS UNIVERSO

Miss EE.UU. gana la corona de Miss Universo 2022

Miami. Miss Estados Unidos R'Bonney Gabriel fue elegida este sábado en Nueva Orleans (EEUU) Miss Universo 2022. La ganadora del concurso sucede a la india Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021, y tendrá la misión de ser la cara de una nueva etapa de la organización del concurso enfocada en defender la equidad de género y los derechos de las mujeres.EFE

int/ig