Demichelis: En la segunda parte nos acomodamos mejor y se vio en el resultado

Fort Lauderdale (EE.UU.), 15 ene. Martín Demichelis, técnico de River Plate, reconoció tras la victoria de River Plate sobre Millonarios de Colombia (2-0) que su equipo no tuvo un buen comienzo pero subrayó que supo reaccionar.

"En la segunda parte nos acomodamos mejor, terminamos siendo mejores y se vio en el resultado", afirmó a los medios.

River Plate afrontó esta tercera prueba con Demichelis al frente con muchos cambios.

"Ya era distinto porque era otro grupo de jugadores y otro sistema, fuimos con el 4-1-3-2 donde invertimos uno más en la presión. Con Londoño y Beltrán, con los tres volantes y Bruno entre los interiores. Creo que arrancamos bien pero tuvimos un bache desde el minuto veinte", explicó.

Parte de las dudas que se generaron en la primera parte, el técnico las relacionó con el buen papel del rival que tenían enfrente .

"Jugamos ante un buen equipo, están en el repechaje para la Libertadores y quedó demostrado, tiene jugadores muy dotados. Nos costó", indicó.

El objetivo es ser regulares durante los noventa minutos pero el entrenador elogió la capacidad de reaccionar de sus jugadores.

"Los entrenadores queremos ir ganando a los cinco minutos ya por uno o dos goles. Es positivo que encontremos una solución con el paso de los minutos. Cuando el partido tiene un ritmo elevado no es fácil entrar desde fuera y los que lo hicieron se adaptaron bien. Ojalá que siempre podamos encontrar una solución al partido y acabemos con resultado favorable", afirmó.

El portero Franco Armani fue uno de los nombres que destacó Demichelis, quien pudo terminar un día más sin encajar goles: "Muy positivo terminar con la valla a cero. Franco vino con una energía tremenda desde el Mundial y lo ha demostrado. Nos dio mucha tranquilidad con los pies".

"Vamos construyendo desde atrás hacia adelante. Era otra defensa, otro equipo, otro sistema, sirve para que esta buena energía que hay dentro del vestuario haga que el espíritu del equipo crezca", agregó.

A catorce días del inicio de la liga argentina, River todavía cuenta con jugadores lesionados o 'tocados'.

"Estoy contento por Rojas, que volvió a jugar; Mammana también tuvo sesenta minutos pese a sus dolores de rodilla. Respecto al partido anterior, todos los chicos que estuvieron disponibles tuvieron sus minutos", indicó.

"Paulo Díaz todavía no se recuperó, a Nico de la Cruz no lo tengo aún después del Mundial, Matías Kranevitter no está, Agustín tuvo un contratiempo que no es grave, Emmanuel venía retrasado de lo físico porque se perdió entrenamientos. Me voy acomodando con lo que tengo a disposición. La idea es que todos lleguen saludables; es obvio que no todos van a estar para la primera fecha", afirmó.

No obstante, Demichelis recalcó que no habrá atajos en los procesos de recuperación.

"Quien no esté bien o no lleve un número de días con el grupo, seguramente va a estar más retrasado en las posibilidades de jugar. Mi labor con el cuerpo médico es intentar ayudar en la evolución de los jugadores, que siempre es una fase muy complicada para ellos", expresó.

La prensa desplazada desde Bogotá preguntó a Demichelis por uno de los jóvenes talentos con los que cuenta, el colombiano Flabián Londoño, quien fue titular ante sus compatriotas.

"Flabián, por información de la gente que trabaja en el fútbol formativo del club más lo que pude ver de él, es un chico que tiene un talento acorde a la formación de River", dijo Demichelis.

"Hay que llevarlo de a poco, tuvo muchas lesiones la pasada temporada. Ahora está trabajando muy bien. Demostró estar al nivel, no le saqué por rendimiento. Tanto él como Franco Alfonso se están sintiendo muy a gusto dentro de la dinámica del grupo y esto se refleja en el rendimiento en el campo", añadió.

River jugará un amistoso más ante Vasco da Gama, el martes y también en Florida, antes de afrontar el debut en la liga argentina ante Central Córdoba el 28 de enero. EFE

