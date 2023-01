Santolino: "He tenido precaución en las dunas"

Redacción Deportes, 14 ene. El español Lorenzo Santolino (Sherco) afirmó que encaró las dunas con precaución en la penúltima etapa del Dakar, en la que se benefició del abandono del estadounidense Mason Klein (KTM) y el austríaco Matthias Walkner (KTM) para acceder al Top 10.

"Fue una etapa con bastantes más dunas. En la primera parte, con crestas altas, blandas, y la parte final con zonas onduladas y rápidas", explicó sobre la decimotercera especial.

El salmantino indicó que, "como estaba el sol por detrás y al ser tan seca la arena, se marcaba poco".

"He tenido precaución, donde lo veía bien apretaba y donde no, me lo tomaba con más relajación. Estoy contento con la moto. Cuando voy atacando tengo buen ritmo", opinó. EFE

1010152

caf/ea