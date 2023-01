Sábado, 14 de enero de 2023 (09.00 GMT)

IRÁN EJECUCIÓN

Irán ejecuta a un ciudadano británico-iraní por espiar para el Reino Unido

Teherán. Irán ejecutó este sábado al ciudadano británico-iraní y exviceministro de Defensa Alireza Akbari, condenado por espiar para los servicios de inteligencia británicos, en medio de llamamientos para paralizar el ahorcamiento. Su ejecución se ha llevado a cabo a pesar de los llamamientos para que fuese detenida.“Irán no debe continuar con la brutal amenaza de ejecución”, afirmó ayer el ministro británico de Asuntos Exteriores, James Cleverly.

ISRAEL PALESTINA

Dos palestinos muertos tras disparar contra soldados israelíes en Cisjordania

Jerusalén. Dos palestinos murieron hoy por disparos de fuerzas israelíes tras abrir fuego contra soldados en Cisjordania ocupada, en medio de una espiral de violencia en la zona que ha dejado doce palestinos muertos solo en lo que va de 2023.Además de estos dos jóvenes, un tercer palestino murió hoy en Cisjordania ocupada por heridas sufridas durante un enfrentamiento armado con soldados israelíes hace dos semanas, también en el norte de Cisjordania.

PERÚ CRISIS

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pide "perdón" si cometió errores en busca de la paz

Lima. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este viernes “perdón” si su Gobierno se “equivocó en encontrar la paz y la calma”, y afirmó que no renunciará y seguirá “promoviendo el diálogo de la paz social” para superar la crisis que vive el país, cuyas protestas han dejado 49 fallecidos en un mes, 21 en la última semana. La presidenta, quien no ofrecía declaraciones públicas desde el lunes pasado, aseveró que no renunciará al cargo y reafirmó el compromiso de su Gobierno “de seguir promoviendo el diálogo y la paz social” en el país. Boluarte, renovó este viernes su gabinete al cambiar a los ministros de Interior, de Trabajo y de la Mujer.

BRASIL DEMOCRACIA

Bolsonaro pasa a ser investigado por la intentona golpista de Brasilia

Brasilia. A petición de la Fiscalía, la Corte Suprema incluyó este viernes al expresidente brasileño Jair Bolsonaro en la lista de investigados por la intentona golpista que cometieron sus simpatizantes más radicales el domingo en Brasilia. El cerco judicial se estrecha sobre el exmandatario, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos y del que se sospecha que incitó a sus partidarios a invadir y destrozar las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo el 8 de enero.

COLOMBIA PAZ

Gobierno y ELN se reunirán en Venezuela para tratar crisis en diálogos de paz

Bogotá. La delegación del Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tendrán a partir del próximo martes una "reunión extraordinaria" en Venezuela para superar el impasse por el anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre un cese el fuego bilateral sin haberlo acordado con esa guerrilla en la mesa de diálogo. "La delegación del Gobierno agradece la hospitalidad de Venezuela para realizar una reunión extraordinaria con la delegación del ELN durante la semana próxima", dice un comunicado expedido la noche de este viernes por el jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano, Otty Patiño.

UCRANIA GUERRA

Rusia reivindica la toma de Soledar mientras Ucrania niega la derrota

Moscú/Leópolis. Rusia reivindicó este viernes la toma del baluarte ucraniano de Soledar, su primera victoria en el campo de batalla en más de medio año, mientras que Kiev aseguró que sus soldados siguen resistiendo el embate ruso. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, afirmó que la captura de la ciudad, que llegó a tener unos 10.000 habitantes antes de los combates y acoge una de las mayores minas de sal de Europa, tiene "gran importancia para continuar la ofensiva en el frente de Donetsk".

EEUU BIDEN

Los documentos clasificados que acercan a Biden a un escándalo "trumpista"

Washington. El presidente estadounidense, Joe Biden, se encuentra más cerca que nunca de un escándalo de proporciones "trumpistas" después de la revelación esta semana de que se han encontrado documentos clasificados de su época como vicepresidente en varias oficinas privadas y en su propia casa. El caso, aunque con importantes diferencias, recuerda al del expresidente Donald Trump (2017-2021), que está siendo investigado por el Departamento de Justicia por acumular documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida).

EEUU TRUMP

Un juez condena a la Organización Trump a pagar 1,61 millones de dólares por evasión fiscal

Nueva York. Un juez del Tribunal Supremo de Nueva York condenó este viernes a la Organización Trump a pagar una multa de 1,61 millones de dólares -la máxima posible- después de que hace un mes fuera declarada culpable de operar una trama de evasión fiscal durante años. A principios de diciembre, un jurado declaró culpable de 17 delitos económicos a dos empresas pertenecientes a la organización del expresidente Donald Trump, Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, en un caso en el que no estaban acusados él ni sus familiares.

EEUU OBITUARIO

Lisa Marie Presley será enterrada en Graceland, la casa familiar en Memphis

Los Ángeles (EE.UU.). Lisa Marie Presley será enterrada en los jardines de Graceland, la icónica mansión que la familia del "rey del rock and roll" mantiene en la ciudad de Memphis (Tennessee, Estados Unidos), adelantó este viernes The Hollywood Reporter. La tumba de la cantante fallecida este jueves a los 54 años estará ubicada al lado de la de su hijo, Benjamin Keough, según declaraciones de la representante de su hija, Riley Kenough, recogidas por este medio especializado. La única hija de Elvis Presley falleció el jueves a los 54 años tras haber sido hospitalizada a causa de un paro cardíaco. EFE

