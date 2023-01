Price: "Había que atacar para conservar el liderato"

Redacción Deportes, 14 ene. El australiano Toby Price (KTM) afirmó que en la penúltima etapa del Dakar 2023 tenía que "atacar" para intentar conservar el liderato.

“He cometido un pequeño error en el kilómetro 130 y me he alejado un poco. También me he caído mientras subía una duna. En este punto del rally, había que atacar para conservar el liderato en la general", comentó el aussie tras la meta.

Price, ganador en dos ocasiones del Rally Dakar, en los años 2016 y 2019, dijo que fue una especial "complicada" porque "las dunas estaban blandas y era fácil quedarse atascado".

"El rumbo también era difícil de mantener. He atrapado a los que me precedían en el kilómetro 90 y me he dicho que tenía que agarrar las riendas y atacar hasta el final. Estoy contento, he dado el máximo todos los días desde el comienzo del rally”, señaló. EFE

