Marcos André inicia su regreso al grupo y Gattuso da el domingo libre

València, 14 ene. El Valencia se ejercitó este sábado en la ciudad deportiva de Paterna en una sesión que contó ya con el delantero brasileño Marcos André reintegrado al grupo, antes de la jornada de descanso que tendrá la plantilla, prevista para el domingo.

El plantel de Gennaro Gattuso retomará la actividad el lunes para afrontar la preparación del encuentro de la Copa del Rey que el miércoles le medirá al Sporting de Gijón.

André llevaba días sin entrenarse con el equipo por molestias musculares y realizó parte del entrenamiento con sus compañeros. Completó la sesión José Luis Gayà, que no lo hizo el viernes para no acumular demasiada carga de trabajo pero en cambio no lo hizo Mouctar Diakhaby.

El equipo valencianista cayó el miércoles en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí pero como los otros tres equipos participantes había visto aplazado su partido de la Liga de este fin de semana en previsión de que pudiera acceder a una final que se disputará el domingo.

Ante esta situación Gattuso ha podido dar un día extra de descanso a sus jugadores y el lunes por la mañana retomará los entrenamientos con la mente puesta ya en su eliminatoria copera a partido único en el campo del Sporting de Gijón, para la que son baja segura por lesión Jaume Doménech, Nico González y Samu Castillejo. EFE

