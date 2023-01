La próxima edición saldrá de Alicante en el invierno de la temporada 2026-27

Alicante, 14 ene. Richard Brisius, presidente de The Ocean Race, ha confirmado este sábado que la próxima edición de la vuelta al mundo de vela comenzará en Alicante durante el invierno de la temporada 2026-2027, aunque la fecha exacta aún no ha sido establecida.

Además, tras el éxito de la primera edición de The Ocean Race Europe el pasado verano, este evento celebrará su segunda edición a finales del verano de 2025.

Tanto la regata de vuelta al mundo como The Ocean Race Europe continuarán en ciclos de cuatro años.

“Este es un momento importante y emocionante para The Ocean Race”, ha remarcado Richard Brisius. “Estamos en la víspera de una histórica Vuelta al Mundo que sale mañana. Es la primera como The Ocean Race, la 14ª edición de nuestra historia, y llega cuando celebramos nuestro 50º aniversario”.

De cara al futuro, confirmamos que The Ocean Race Europe se celebrará en el tercer trimestre de 2025. Las próximas dos ediciones de The Ocean Race alrededor del mundo tendrán lugar en 2026-27 y 2030-31, y ya estamos iniciando las conversaciones con las ciudades de escala y otros patrocinadores”, ha concretado.

En lo que a los barcos se refiere, los IMOCA, que debutaron en The Ocean Race el pasado domingo, también competirán en The Ocean Race Europe en 2025 y The Ocean Race 2026-27. EFE

