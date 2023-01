Howes se ve sin opciones de ser campeón: "El resultado de hoy, decisivo"

Redacción Deportes, 14 ene. El estadounidense Skyler Howes (Husqvarna), el piloto que más jornadas ha estado al frente de la clasificación de motos del Dakar 2023, consideró que se ha quedado sin posibilidades de ser campeón en la última jornada.

“Lo he dado todo. En la primera parte me he caído, me he quedado atascado en una duna. He llegado al accidente de Matthias (Walkner) y Kevin (Benavides) estaba con él. A partir de ese momento he ido nervioso porque íbamos en una dirección con dunas rotas, saltos grandes y, bueno, no me quería lesionar. En ese momento tenía ganas de atacar, pero también de llegar de una pieza", relató.

El de Husqvarna reconoció que cometió un "error" al saltarse un 'waypoint' que tuvo que buscar.

"Era difícil coger ritmo con el sol en la cabeza que difuminaba los relieves. Estaba un poco nervioso. Al final he atacado, pero algunos errores me han retrasado", lamentó.

Howes afirmó que no puede "más que estar contento" por lo que hizo en esta edición del Dakar, que dio por perdida.

"Puedo volver a casa y saber que he dado lo mejor de mí. La última etapa va a ser muy rápida, no creo que pueda cambiar las cosas y el resultado de hoy va a ser decisivo", pronosticó. EFE

