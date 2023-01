Gasquet sorprende a Norrie y suma su título 16 a los 36 años

Redacción deportes, 14 ene. El francés Richard Gasquet sumó el decimosexto título de su carrera profesional al derrotar contra todo pronóstico en la final del torneo de Auckland al británico Cameron Norrie, número 12 del mundo, por 4-6, 6-4 y 6-4.

La experiencia de Gasquet en finales, 34 en su historial, pesó más que la agresividad de Norrie y su juventud. Con 36 años, el francés se convierte en el jugador más veterano en ganar en Auckland en los 66 años de historia del torneo. Sorprendentemente, lo hizo además remontando un 1-4 en el último set.

"Es un título increíble para mí, sobre todo por mi edad", comentó sonriente Gasquet. "La verdad es que no pensaba que pudiera ganar. Si alguien me hubiera dicho la semana pasada cuando llegué que hoy estaría en la pista aquí y ganaría no le hubiera creído. Cumplo 37 este año. Y la última vez que gané un torneo fue en 2018".

La victoria en Auckland supone para Richard Gasquet subir 25 puestos en el ranking ATP y situarse en el 42 en vísperas del Abierto de Australia, que comienza el lunes en Melbourne. En primera ronda se enfrentará a su compatriota Ugo Humbert, 108 del mundo. De ganar, el siguiente rival sería, salvo sorpresa, el imprevisible Nick Kyrgios si elimina al ruso Roman Safiullin.

"En Melbourne no tengo nada que perder", aventuró Gasquet, que pese a que la final duró casi dos horas y media no presentó el menor síntoma de cansancio en el último set, en el que exhibió la mejor versión de sus principales virtudes: el saque y el revés a una mano, una modalidad de golpe en desuso que apenas utilizan ya unos cuantos jugadores.