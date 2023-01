Djokovic: “Sigo jugando a tenis para ser el mejor”

Melbourne (Australia), 14 ene. El tenista serbio Novak Djokovic (4) admitió en la rueda de prensa previa al arranque del Abierto de Australia que la razón por la que sigue jugando a tenis es para ser el mejor de todos los tiempos.

“Claro que es una motivación para mi ser el tenista con mayor número de títulos Grand Slam. Quiero ser el mejor y ganar los mejores torneos, no hay nada que ocultar al respecto”, argumentó el balcánico, que tendrá la opción de escalar exponencialmente en la clasificación ATP después de que el año pasado no disputara la competición tras ser deportado del país al no estar vacunado contra el coronavirus.

“La cantidad de experiencias positivas que he vivido en Australia superan la experiencia negativa del año pasado. Si guardara rencor quizás no estaría aquí hoy”, explicó tras ser cuestionado por su capacidad de superar el revés que vivió el año pasado en Melbourne.

El campeón de 21 títulos ‘major’ también se perdió el Abierto de Estados Unidos, así como toda la gira previa en este país, por la misma razón y aseguró que invirtió todo ese tiempo para poder mejorar tenísticamente y físicamente.

"El hecho de que no jugara durante varios meses al inicio del año pasado me permitió reunirme con mi equipo y trabajar mi físico y mi tenis, lo que ha contribuido a la hora de obtener resultados positivos”, agregó Djokovic, que se enfrentará en primera ronda al español Roberto Carballés.

El de Belgrado admitió también que ha tenido que lidiar con el tendón de la corva durante los últimos siete días aunque confió en que no sea un problema grave para las próximas dos semanas.

“Obviamente estoy siendo algo más cauto. No estoy yendo al máximo en las sesiones de entrenamiento, me estoy guardando energía para la semana que viene. Espero que no me cause ningún tipo de problema durante el torneo”, afirmó. EFE

jcs/gcf