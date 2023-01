Viernes, 13 de enero de 2023 (09.00 GMT)

EEUU BOLIVIA

Bolivia dice que declaración de EE.UU. sobre conflictos podría ser injerencia

La Paz. Bolivia dijo este jueves que el pronunciamiento de un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos sobre la violencia en el país, tras el arresto de un gobernador opositor, "podría entenderse" como una "transgresión" al principio de "no injerencia" entre ambos países. El vicecanciller Freddy Mamani Machaca consideró que el pronunciamiento del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, "no es común" y que "podría entenderse como una transgresión a los principios de respeto mutuo y no injerencia", según cita un comunicado de la Cancillería boliviana.

Disidencias de las FARC dejan en libertad a militar secuestrado en Colombia

Bogotá. Una comisión humanitaria recibió en una zona rural del departamento colombiano de Bolívar a un soldado que había sido secuestrado por el frente 37 de las disidencias de las FARC, informó este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). "Valoramos el gesto humanitario del grupo armado y nos alegra que esta persona pueda volver pronto a su hogar para reunirse con sus seres queridos", dijo Stephanie Eller, jefa de la subdelegación del CICR en Bucaramanga, citada en un comunicado de su despacho.

Ucrania es un miembro de facto de la OTAN, dice ministro de Defensa ucraniano

Londres. Ucrania se ha convertido en un miembro de facto de la OTAN porque los países occidentales, que en su momento temían que una asistencia militar a ese país pudiera escalar el conflicto, han cambiado su "enfoque" sobre la guerra, dijo a la BBC, el ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov. En una entrevista con la cadena británica, Reznikov dijo que estaba seguro de que Ucrania recibiría armamento, incluidos tanques y aviones de combate.

Proponen confiscar los bienes de los rusos que se han marchado al extranjero

Moscú. El presidente de la Duma del Estado o Cámara de Diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, propuso hoy confiscar los bienes de los rusos que se han marchado al extranjero y que "denigran a Rusia, a sus habitantes y sus soldados, y apoyan abiertamente a malvados, nazis y asesinos". "El objetivo de esta gente es hacer mérito e intentar conservar su bienestar en el extranjero", escribió el legislador en su cuenta de Telegram.

Acusan formalmente de asesinato al autor del magnicidio de Shinzo Abe

Tokio, 13. La fiscalía de la ciudad japonesa de Nara acusó este viernes formalmente de asesinato al autor del magnicidio del ex primer ministro Shinzo Abe, así como de violar la ley de control de armas de fuego, espadas y otro armamento similar. Las autoridades japonesas presentaron los cargos contra Tetsuya Yamagami, de 42 años, tras considerar que los resultados de la evaluación psicológica a la que fue sometido durante cerca de seis meses no muestra que tenga ninguna condición mental que tuviera un impacto significativo en su capacidad para juzgar el bien y el mal, según recoge la cadena estatal NHK.

Pico de pandemia persistirá "durante febrero y marzo" en China, según experto

Pekín. El pico de incidencia de casos de covid en China continuará "hasta febrero o marzo", vaticinó el exjefe de epidemiólogos del Centro de Control de Enfermedades de China Zeng Guang, citado en las últimas horas por medios locales. Zeng se refirió a las distintas fases de la epidemia de covid a las que se enfrentan diferentes ciudades y regiones: "El pico de la epidemia ha pasado en lugares como Pekín pero todavía está por comenzar en algunos puntos como las áreas rurales", señaló.

Japón prevé verter al mar el agua tratada de Fukushima en primavera o verano

Tokio. El Gobierno de Japón anunció hoy que el vertido al mar del agua contaminada y tratada que se acumula en la central nuclear de Fukushima tendrá lugar entre la próxima primavera y el verano, a pesar de la oposición de los pescadores locales. El Ejecutivo aprobó este viernes un plan revisado para el vertido, que también incluye compensaciones para la industria pesquera que podría verse afectada por la medida, contra la cual también han protestado países vecinos como Corea del Sur y China.

Cinco claves del polémico vertido de Fukushima al mar previsto para este año

Tokio. El Gobierno de Japón aprobó este viernes un plan revisado para verter en los próximos meses al Pacífico el agua contaminada y tratada que se acumula en la accidentada central de Fukushima, una medida que sigue rodeada de polémica pese a que las autoridades niponas defienden que no representa ningún riesgo. El plan, discutido durante años por la operadora de la planta, Tokyo Electric Power (TEPCO), y el Ejecutivo nipón, está siendo analizado también por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y, además del rechazo de los pescadores de la región, ha sido criticado por países vecinos y organizaciones ecologistas.

Continúan fuertes lluvias e inundaciones en Filipinas que dejan ya 17 muertos

Manila. Al menos 17 personas fallecieron y dos continúan desaparecidas por las fuertes lluvias, graves inundaciones y corrimientos de tierra que afectan a varias regiones del este y el sur de Filipinas desde el pasado lunes, informó este viernes la agencia nacional para desastres naturales. La borrasca, que descargó una gran cantidad de agua desde el pasado lunes sobre el archipiélago, todavía dejará fuertes lluvias en las regiones afectadas del sur y este del país durante las próximas 24 horas, según indicó este viernes la agencia meteorológica estatal (PAGASA).

Actores de "El señor de los cielos" rebaten a López Obrador: el narco es real

Ciudad de México. Los actores de la producción mexicana "El señor de los cielos" rebatieron este jueves en la presentación de la serie las críticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acerca de la narcocultura, que dijeron que es una "realidad" del país. El protagonista, Rafael Amaya, que encarna al narcotraficante Aurelio Casillas, expuso en declaraciones a EFE que el narcotráfico "es una realidad que estamos viviendo y que no podemos tapar con el dedo", pero que tratan de "suavizar" mediante la ficción. EFE

