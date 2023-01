Tesla amplía recortes de precios a EEUU y Europa para aumentar las ventas

Un Tesla Model 3 en un centro de entrega en San Diego, California, 30 de septiembre de 2019. REUTERS/Mike Blake

13 ene (Reuters) - Tesla ha rebajado drásticamente los precios de sus vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa, según muestra la página web del fabricante de automóviles, ampliando así una nueva estrategia de descuentos agresivos tras incumplir las estimaciones de entregas de Wall Street.

Los recortes de precios en Estados Unidos, anunciados a última hora del jueves en hora de EEUU para el Model 3 sedán y el Model Y de tipo SUV/crossover, oscilaron entre el 6% y el 20% en comparación con los precios previos al descuento, según cálculos de Reuters.

Estos recortes no incluyen un crédito fiscal federal de hasta 7.500 dólares que entró en vigor para muchos modelos de vehículos eléctricos a principios de enero.

Tesla también redujo los precios de su SUV crossover de lujo Model X y de su berlina Model S en Estados Unidos.

En Alemania, redujo los precios del Model 3 y el Model Y —sus modelos más vendidos en todo el mundo— entre un 1% y casi un 17%, dependiendo de la configuración. También bajó los precios en Austria, Suiza y Francia.

Para un comprador estadounidense del Model Y de largo alcance, el nuevo precio de Tesla combinado con la subvención estadounidense que entró en vigor este mes supone un descuento del 31%. Además, Tesla ha ampliado la gama de vehículos que pueden acogerse a la desgravación fiscal de la administración Biden.

Junto con los recortes de precios anunciados la semana pasada en China y otros mercados asiáticos, la medida marca un cambio en los mercados más grandes de Tesla respecto a la estrategia que siguió durante gran parte de 2022, cuando la demanda era fuerte y los precios medios de venta de sus vehículos eléctricos tendían al alza.

"Esto realmente debería impulsar los volúmenes de 2023 (Tesla)", dijo en un tweet Gary Black, un inversor de Tesla que se ha mantenido alcista respecto a la compañía y sus perspectivas a través de la fuerte caída reciente del precio de las acciones. "Es la medida correcta".

Aun así, algunos usuarios de los foros de fans de Tesla en Internet se quejaron de que los recortes de precios perjudicaban a los clientes que habían comprado recientemente su vehículo, dejándolos con un artículo de menor valor en el mercado de coches de segunda mano.

"No estoy muy contento con estas grandes oscilaciones de precios. Una rebaja de 10.000 euros te hace sentir que has pagado demasiado", escribió el viernes un usuario en el foro "Tesla Drivers and Friends".

(Victoria Waldersee en Berlín, Zhang Yan en Shanghai, Hyunjoo Jin en Seúl y Kevin Krolicki en Singapur. editado en español por Flora Gómez)