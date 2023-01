Riad, 13 ene. Rafa Yuste, vicepresidente primero del área deportiva del Barcelona, explicó la demanda a LaLiga por impedirle ampliar un 15% la masa salarial asegurando que van a "defender" sus "intereses" ya que es la patronal la que dictamina el 'fairplay' financiero y no están "de acuerdo"

"Vamos a defender nuestros intereses. Entendemos y hemos presentado una querella al Juzgado Mercantil de Barcelona porque entendemos que se vulneran los derechos de competencia del club que, en este caso, atañe al 'fairplay' que tienen otros 38 clubes y vamos a luchar para tener más 'fairplay' financiero que es lo que necesitamos para tener incluso una plantilla mejor", dijo para los medios de comunicación en el hotel de concentración del Barcelona en Riad.

"Denunciamos que si nosotros tuviéramos el 15% de los 600 millones que nos dio Sixth Street tendríamos 90 millones para poder fichar. El dinero de las palancas ha servido para volver a tener fondos positivos y que la tesorería pudiera ser solvente a corto plazo. No va directamente sólo a los jugadores. El 'fairplay' lo dictaminan ellos y no estamos de acuerdo", continuó.

Un Yuste que se mostró confiado con las posibilidades de su equipo de cara a la final de la Supercopa de España que disputan este domingo (20:00 hora CET, -1 GMT) frente al Real Madrid.

"El primer objetivo era pasar contra el Betis y ahora hay que planear la final. Hay optimismo, ganas y la convicción de que si hacemos un buen partido vamos a por el primer título -desde que llegó Xavi-", comentó.

"Es cierto que aún nos falta algo más para consolidar el juego que hacemos, pero me quedo con los primeros 25 o 30 primeros minutos de juego contra el Betis. Si eso lo prolongamos en el tiempo, tenemos muchas opciones de volver a hacer ese juego que enamoró a todos los barcelonistas. Soy muy optimista", completó.

"Todos los títulos generan optimismo y confianza y, ya lo ha dicho el entrenador, para él esto sería darle recorrido a una nueva etapa que ha generado ilusión con Xavi", insistió.

Además, Rafa Yuste respaldó de nuevo el proyecto liderado por Xavi.

"Recuerdo que Guardiola, cuando perdió en Soria y empató con el Racing y todo el mundo, mucha gente, le criticaba. Y se ganó 2-6. Necesita la confianza de todos. Por supuesto que Xavi va a seguir. Tiene toda la confianza de nosotros, forma parte de un proyecto en el que presidente y yo mismo lo quiere y, por tanto, iremos a muerte con él", declaró.

Además, Rafa Yuste analizó el mercado de invierno del Barça, sin tener "nada que decir" respecto a la posible vuelta de Aubameyang y compartiendo la idea de Xavi de que están contentos con la plantilla que tienen.

"He estado hace poco con Xavi y con Óscar (Hernández, el segundo). Cerramos filas con la plantilla que tenemos, Memphis es un jugador de nuestra plantilla. Estamos contentos, pero eso no quiere decir que no estemos atentos a las situaciones que se puedan producir", declaró.

Por su parte, aseguró que no hay ningún avance con la renovación de Sergio Busquets. "No. Tiene contrato hasta final de temporada y no hay nada más que decir", valoró.

Un Yuste que aseguró que están "trabajando" en el caso de alineación indebida de Geyse en el partido de Copa de la Reina frente a Osasuna y criticó lo conocido tras las filtraciones de antiguos directivos del club entre las que se encontraban faltas de respeto hacia Messi.

"Son una falta de respeto enorme por personas como Messi que han dado tanto como el club. Y una falta de respeto con el club. Repulsa total a estas palabras que indican que la gente que había antes mandando en el club no quería a plantilla como debía", comentó. EFE

omb/ea/jl

(FOTO) (VÍDEO)