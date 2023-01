Jasikevicius: "No salimos con la mentalidad adecuada y pagamos el precio"

Barcelona, 13 ene. El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, achacó la derrota de este viernes en el partido de la Euroliga de baloncesto disputado en el Palau Blaugrana ante el Anadolu Efes a la mala mentalidad del equipo en el primer cuarto, aunque se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en los tres periodos siguientes.

"No empezamos con mentalidad adecuada para este tipo de partidos y pagamos el precio. De inicio no movimos demasiado el balón ni jugamos para el compañero. Nuestro juego era demasiado precipitado e individualista", valoró el preparador lituano.

El técnico del cuadro azulgrana subrayó la mejoría del Barça: "En los otros tres cuartos hemos jugado bien, a la altura del Efes, pero ha habido mucha diferencia en el acierto. No hay que confundir meter la pelota con la creación de juego y la defensa. Pero a este nivel un cuarto tan malo te mata".

"En los 40 minutos fueron mejores. Cuando das la oportunidad a un equipo así de irse 10 puntos por delante es mucho más difícil. La reacción ha estado muy bien en el último cuarto. Podemos jugar y ganar a cualquiera, pero no ha sido suficiente", reconoció.

Jasikevicius alabó la aportación de los jugadores que jugaron el último cuarto: "Hemos jugado un baloncesto muy simple, de equipo. Tenemos que hacer esto por períodos más largos. Jokubaitis ha mandado bien, Higgins ojalá siga así, Da Silva he hecho un último cuarto espectacular".

"Estamos sufriendo. Vamos bien en la tabla, pero de juego no estamos tan bien. Es difícil porque estamos a mediados de enero y aún no hemos podido estar todos juntos", repitió 'Saras'.

El lituano terminó con un mensaje agridulce: "Creo mucho en este equipo, que ha ganado a todos lo mejores excepto al Efes. Jugamos bien a ratos, pero no somos consistentes. No sé el motivo y no encuentro la forma de corregirlo. Es cierto que hay gente que no está bien físicamente. Aun así, creo que el equipo puede llegar mejor que el año pasado al momento decisivo del curso". EFE

