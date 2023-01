Harry Styles y Wet Leg, favoritos con cuatro candidaturas a los premios Brit

Londres, 13 ene. Harry Styles y el dúo femenino Wet Leg encabezan con cuatro candidaturas cada uno la lista de aspirantes a los premios Brit 2023 de la música británica, en los que se cuela por primera vez un artista de Eurovisión con la nominación de Sam Ryder.

Styles, antiguo componente de la "boy band" One Direction, opta al galardón de mejor álbum por "Harry's House", mejor canción con "As It Was", artista del año y mejor artista pop/R&B.

El dúo "indie" Wet Leg, formado por Rhian Teasdale y Hester Chambers, también aspira a llevarse Brits en las categorías de mejor disco del año con "Wet Leg", mejor banda, mejor artista revelación y mejor rock alternativo.

Los premios Brit ya eliminaron en 2022 las distinciones de género en sus categorías, que hasta entonces se distinguían entre intérpretes masculinos y femeninos.

No obstante, en esta edición, cuya ceremonia se celebrará el próximo 11 de febrero en Londres, no hay mujeres candidatas al premio global de mejor artista del año, lo que ha generado cierta controversia por la elección de la Industria Fonográfica Británica (BFI, sus siglas en inglés), los organizadores de los Brits.

Además de Styles, optan a ese prestigioso galardón, ganado por Adele el pasado año, Central Cee, Fred again.., George Ezra y Stormzy, pero deja fuera a artistas femeninas de la talla de Charli XCX o Florence + The Machine.

Con tres candidaturas figuran Stormzy, The 1975, Cat Burns y el DJ Fred again.., mientras Ezra, Arctic Monkeys, Nova Twins, Aitch y Dave aspiran a premios en dos categoría cada uno.

Entre los debutantes destacan el grupo de chicas de K-pop Blackpink, el rapero estadounidense Jack Harlow y el propio Ryder, lanzado al estrellado tras el segundo puesto alcanzado en el pasado festival de Eurovisión.

Una de las categorías más codiciadas, la mejor canción del año, se la disputarán Styles; Ezra, con "Green Green Grass"; Lewis Capaldi, con "Forget Me"; y Ed Sheeran y Sir Elton John, con el tema navideño "Merry Christmas".

En el apartado de mejor artista internacional, la organización ha seleccionado a tres superestrellas como las estadounidenses Beyonce, Taylor Swift y Lizzo, favoritas ante el rapero californiano Kendrik Lamar y el cantautor nigeriano Burna Boy.

Como novedad, este año la BFI dejarán en manos del público la elección de cuatro categorías -rock alternativo, artista de hip hop/rap/grime, artista de baile y artista de pop/R&B-, cuyos premios se decidirán en una votación en la red social TikTok.

Y entre las actuaciones programadas para la ceremonia de los Brits, destaca la presencia de Sam Smith, Kim Petras y Wet Leg, entre otros. EFE

