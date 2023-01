Fundador de Grupo Wagner denuncia que "roban las victorias" a los mercenarios

Moscú, 13 ene. El fundador del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, denunció hoy que fuerzas dentro de Rusia tratan de robar las victorias a los mercenarios rusos, después de que el Ministerio de Defensa ruso no mencionara en su anuncio sobre la toma de Soledar en ningún momento a la compañía militar privada, que es la que combatía en esta ciudad de Ucrania oriental.

"Constantemente tratan de robar la victoria a mercenarios de Wagner y hablan de la presencia de alguien que no está claro, solo para menospreciar sus méritos", señaló Prigozhin en su canal de Telegram, aprovechando una pregunta sobre declaraciones de un asesor del Departamento de Estado de EEUU acerca de la actividad del grupo.

Prigozhin también consideró que más que las declaraciones de EEUU sobre el supuesto trabajo de Washington para neutralizar las actividades de Wagner "son las luchas intestinas, la corrupción, la burocracia y los funcionarios que quieren quedarse en sus puestos" en Rusia los que pueden "causar un daño importante" a la empresa que dirige.

Desde hace meses Prighozin y el Ministerio de Defensa están enfrentados, dado que el líder de Wagner ha criticado en múltiples ocasiones la marcha de la campaña militar rusa en Ucrania y al liderazgo responsable de su organización, entre ellos el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia en Ucrania, Valeri Guerásimov.

Varias veces ha recalcado que si no fuera por sus mercenarios la intervención bélica sufriría aún más retrocesos de los que ya ha experimentado en los últimos 10 meses.

Las declaraciones de Prigozhin se producen después de que el portavoz del Ministerio de Defensa, teniente general Ígor Konashénkov, afirmó hoy en su parte bélico diario que "anoche, el 12 de diciembre, concluyó la liberación de la ciudad de Soledar".

Especificó que durante la operación "las unidades de las fuerzas aerotransportadas realizaron una maniobra encubierta desde una dirección diferente, atacaron con éxito las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ocuparon alturas dominantes y bloquearon la ciudad desde el norte y el sur", indicó.

Además dijo que la captura de Soledar se hizo posible "debido a constantes ataques terrestres y aéreos" del ejército y unidades de artillería de misiles de las fuerzas rusas.

El pasado día 11, cuando anunció la toma de la urbe, Prigozhin, aseguró que sus unidades han tomado el control de la ciudad y que en el asalto a Soledar "solo participaron combatientes del grupo Wagner y de ninguna unidad" militar del Ejército ruso.

El jefe de Wagner también publicó hoy en su Telegram la declaración del jefe de la Liga para la Protección de los Intereses de los Veteranos de Guerra Locales y Conflictos Militares, Andréi Troshev, quien dijo haber leído "con sorpresa" el informe de Defensa" sobre la toma de Soledar, en la región de Donetsk.

"No había un solo paracaidista en Soledar, los propios paracaidistas lo confirman. Soledar fue tomada únicamente por el esfuerzo de los combatientes de Wagner. Y no hay necesidad de ofender a los luchadores menoscabando su mérito. Los están desmotivando. Debemos luchar y no medirnos con los miembros y robar los méritos de otras personas", sostuvo. EFE

