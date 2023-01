El valor de mercado de Marruecos sube un 77,2 por ciento tras el Mundial

Juan José Lahuerta

Madrid, 13 ene. Los jugadores de la selección de Marruecos están de moda. Aparecen en la lista de la compra de muchos clubes. Todos, sin excepción, cuestan más tras el Mundial de Qatar. Su histórica cuarta posición, cimentada en un juego colectivo impecable, no ha dejado atrás a nadie. En conjunto, se han revalorizado una media de un 77,2 por ciento y nombres como Ounahi, Amrabat o Cheddira han subido más que nombres mediáticos como Mbappé, Julián Álvarez o Enzo Fernández.

Una vez concluido el Mundial, la última actualización del valor de mercado de la web especializada Transfermarkt dejó unos números que aplaudirán los equipos que cuentan con alguno de los marroquíes que hicieron historia. En pleno mercado de invierno, se frotan las manos ante unas futuras operaciones que dejarán buenos beneficios en sus arcas.

EL ANGERS ESPERA MILLONES

Uno de los clubes que más tiene que ganar es el Angers, actual colista de la Ligue 1 de Francia y que podría recibir una buena inyección económica si en estos momentos vende a uno de los jugadores que más se ha revalorizado tras el Mundial de Qatar. No es otro que Azzedine Ounahi, el famoso "ocho" que Luis Enrique destacó tras la eliminación de España en octavos de final.

"Me ha sorprendido gratamente el número 8, no recuerdo cuál es el nombre, lo siento ¡¡Madre mía!! ¿De dónde ha salido ese muchacho? Juega muy bien", dijo en rueda de prensa el ya ex seleccionador español.

Ounahi, el jugador al que se refería Luis Enrique, fue el hombre que más kilómetros recorrió en aquel partido. Además, recuperó nueve balones, fue el segundo que más duelos ganó (7) y generó y destruyó juego a raudales en el centro del campo.

Su partido ante España no fue una casualidad. El centrocampista del Angers completó actuaciones parecidas durante todo el torneo. Y, por eso, pasó de tener un valor de mercado de 3,50 millones de euros a 15. Se revalorizó un 328,5 por ciento, una cifra asombrosa teniendo en cuenta que la revalorización de estrellas como Jude Bellingham subió un diez por ciento (pasó de 100 a 110 millones de euros).

Pero el Angers no sólo tiene a Ounahi. En su plantilla también luce la figura de Sofiane Boufal, que fue protagonista en tres de los partidos que disputó Marruecos en Catar. Jugó 209 minutos y tuvo tiempo para subir su valor de mercado de 8 a 10 millones de euros, una revalorización del 25 por ciento. Como ocurrirá con Ounahi, tiene los días contados en el Angers, que hará caja con sus dos grandes nombres del Mundial.

AMRABAT, BUENA PIEZA PARA EL ATLÉTICO DE MADRID

Otro de los jugadores marroquíes que ha salido beneficiado tras el Mundial ha sido Sofyan Amrabat. El jugador del Fiorentina ha subido su cotización como la espuma. En concreto, un 150 por ciento. De tener un valor de mercado de 10 millones de euros antes de que comenzara a rodar la pelota en Catar, ha pasado a costar 25.

Su nombre suena para clubes como el Atlético de Madrid, que acaba de ceder a Joao Félix al Chelsea y tiene un hueco para el motor de Marruecos y jugador revelación del torneo. El mediocentro marroquí maravilló al planeta fútbol con sus espectaculares despliegues, encajaría en el esquema de Simeone para dar solidez al centro del campo rojiblanco.

EN-NESYRI Y EL WEST HAM

En el Valladolid sueñan con el delantero Walid Cheddira. Su valor de mercado ha subido un 140 por ciento, de 2,5 millones de euros a 6, pero los 15 tantos que ha marcado en el Bari en la Serie B de Italia esta temporada, parece que valen mucho más. Los 8 millones que ha ofrecido el club de Rolando Nazario, parece que no son suficientes.

El Sevilla intenta retener a otro jugador revalorizado: Youssef En-Nesyri, autor del tanto que eliminó a Portugal en cuartos de final y del gol que sentenció a Canadá en la fase de grupos. Antes del Mundial, su valor era de 12 millones de euros. Ahora, es de 15 y, aunque según pudo saber EFE insiste en quedarse en Sevilla, el West Ham ha pedido una cesión con una opción obligatoria de compra a final de temporada de 25 millones de euros.

HAKIMI, ZIYECH Y MAZRAOUI, ESTRELLAS CON MÁS BRILLO

¿Y las estrellas de Marruecos? ¿Cómo les ha sentado el Mundial a Achraf Hakimi (PSG), a Hakim Ziyech (Chelsea) y a Noussair Mazraoui (Bayern)? Igual que ha ocurrido con el resto de sus compañeros, su cotización también ha subido.

Hakimi, incluido en el once de la FIFA, tiene un valor de 70 millones de euros por los 65 que cotizaba antes del Mundial (un incremento del 7,6 por ciento); Ziyech ha pasado de costar 17 millones de euros a 20 (su revalorización alcanza un 17,6 por ciento); y Mazraoui, de 25 a 28 para revalorizarse un 12 por ciento.

El caso de los tres es diferente al del resto de los jugadores de Marruecos. Es muy complicado que salgan de sus clubes, pero en Italia colocan a Ziyech en el Milan este mercado de invierno. Sería una buena adquisición para el vigente campeón de la Serie A, que gozaría de la calidad de un centrocampista completísimo.

El resto de los futbolistas de Marruecos no se quedan atrás. Nombres menos conocidos como Yahia Attiyat (Wyad AC), Selim Amallah (Standard Lieja) o Abdelhamid Sabiri (Sampdoria) también han subido su cotización. El primero, de 1,50 millones de euros a 2,50; el segundo, de 3,50 a 6,50; y el tercero, de 3 a 4).

Transfermarkt aún no ha actualizado el valor del total de los jugadores de Marruecos, que sin duda pasarán a costar más dinero. Subirán su cotización el portero y héroe durante muchas fases del Mundial Yassine Bounou (Sevilla), el central Nayef Aguerd (West Ham), Achraf Dari (Stade Brestois) y Jawad El Yamiq (Valladolid).

No todos acapararon tantos focos como Enzo Fernández, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Emiliano Martínez, Jude Bellingham, Alexis Mac Allister, Josko Gvuardiol. Igual que los marroquíes, se revalorizaron tras sus actuaciones en el Mundial.

Pero ninguna de sus selecciones metieron a tantos jugadores a la vez en el escaparate. Marruecos forjó a un grupo coral de talentos que, juntos, han conseguido subir su caché para formar parte del mercado con todos los focos que merecen. Ahora, los Leones del Atlas, también rugirán en los despachos. EFE

