El Manchester United se refuerza con Weghorst

Redacción deportes, 13 ene. El Manchester United ha hecho oficial la incorporación del delantero neerlandés Wout Weghorst, que estaba a préstamo en el Besiktas y que jugará como cedido en la plantilla de Erik Ten Hag hasta final de temporada.

El club de Old Trafford llegó a un acuerdo con el Burnley, propietario de los derechos del futbolista de 30 años, internacional con la selección neerlandesa con la que disputó el pasado Mundial de Qatar 2022, donde anotó dos goles.

"El Manchester United llegó a un acuerdo con el Burnley por la cesión del delantero de 30 años que formará parte del plantel de Erik Ten Hag hasta junio de 2023", anuncia en su página web el club inglés que recuerda que Weghorst registró "nueve goles y cuatro asistencias en los dieciocho partidos que jugó esta temporada con el conjunto turco".

“Me siento privilegiado de unirme al Manchester United. He jugado contra el club en el pasado, y es una sensación fantástica tener la oportunidad de vestir su famosa camiseta. He visto el progreso que ha hecho el equipo bajo la conducción de ten Hag esta temporada, y no veo la hora de comenzar a desempeñar mi papel para empujar al grupo hacia sus objetivos”, dijo el delantero.

“Pase lo que pase en los próximos meses, voy a dar todo mientras esté aquí. Le agradezco a Erik por la oportunidad y a todos los que han contribuido a que yo llegue a esta etapa. Espero poder conocer a mis compañeros de equipo e involucrarme de inmediato”, añadió el futbolista neerlandés. EFE

apa/jl