Rendimientos de bonos caen; operadores renuevan apuestas

(Bloomberg) -- Los rendimientos del Tesoro se desplomaron después de que la inflación mostró signos de relajación, lo que a su vez justificaría que la Reserva Federal reduzca su ritmo de alzas de tasas para evitar una recesión económica más dura. Las acciones registraron ganancias leves.

Wall Street superó su decepción inicial con un índice de precios al consumidor apenas en línea para centrarse en la idea de que el pico de inflación posiblemente quedó atrás. Esta percepción es visible en el mercado de swaps, que descuenta menos de 50 puntos básicos de endurecimiento en las dos próximas reuniones de la Reserva Federal, lo que supone una pequeña posibilidad de que no se produzca ningún movimiento en marzo.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,3% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió 0,5%

El Dow Jones Industrial Average avanzó 0,6%

El índice MSCI World subió 0,8%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,9%

El euro subió 0,9% a US$1,0852

La libra esterlina subió 0,6% a US$1,2216

El yen japonés subió un 2,4% a 129,21 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin subió 8,7% a US$19.083,2

El ether subió 6,9% a US$1,436.26

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó 11 puntos básicos al 3,43%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó cinco puntos básicos al 2,16%

El rendimiento de los bonos de Gran Bretaña a 10 años disminuyó ocho puntos básicos al 3,33%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 1% a US$78,22 el barril

Los futuros del oro subieron 1,2% a US$1.901,70 la onza

Nota Original:Bond Yields Tumble as Traders Dial Back Fed Wagers: Markets Wrap

--Con la colaboración de Emily Graffeo, Vildana Hajric y Isabelle Lee.

