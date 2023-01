Primer ministro de Perú: "La señora presidenta no va a renunciar"

Lima, 12 ene. El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, aseguró este jueves que la presidenta Dina Boluarte "no va a renunciar" ante las protestas antigubernamentales que exigen su dimisión y que han dejado casi medio centenar de personas fallecidas desde que estallaron en diciembre pasado.

"La señora presidenta no va a renunciar. No porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance", declaró Otárola en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El primer ministro agregó que "dejar la Presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno".

"Y eso no va a ocurrir", sentenció. EFE

