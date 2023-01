Movimiento feminista permea en arte y exhibición del mexicano Roberto Rébora

Guadalajara (México), 12 ene. El movimiento feminista que impulsa cambios en las relaciones de género permea en el arte de México y el mundo, como una manera de reflejar los cambios en las relaciones entre hombres y mujeres, afirmó este jueves a EFE el artista mexicano Roberto Rébora.

El artista plástico, con una trayectoria de 35 años, ha estado en su natal Guadalajara con motivo de su exposición colectiva “Los Rébora” en el Museo Raúl Anguiano, en los que exhibe cuadros que muestran la manera en la que las mujeres dominan la relación con los hombres desde la infancia.

“Esto (el movimiento feminista) trastocó el tipo de relación que uno entabla con las mujeres, yo me acerco desde un lugar abstracto, me interesa la figura del acusado anónimo en tanto hombre y, sobre todo, subrayar a la mujer que domina y ejerce dominio sobre el hombre”, detalló.

Rébora es conocido por sus monotipias de "La Niña Precoz" y por sus pinturas principalmente elaboradas al temple-óleo.

Sus obras son parte de los acervos de instituciones públicas como el Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, entre otros.

Rébora, quien realiza una estancia artística en la ciudad de Tours, Francia, afirmó que el tema de las relaciones mujer-hombre se refleja en el arte que hacen otros artistas en ese país.

“Vi expuesto en Francia, en la obra de los artistas contemporáneos que he conocido, en donde (este) es el tema a desarrollar. Para mí, no es una incursión, los primeros cuadros que hice de carácter erótico los hice desde los 18 años. Para mí, es la continuación de lo que he hecho toda mi vida”, explicó.

El artista, quien recibió en 2011 el Premio de la XV Bienal de Pintura Rufino Tamayo, señaló que durante los dos años de estancia en Francia ha trabajado desde un espacio más libre otro de los temas que le interesan: la manera en la que la tecnología ha cambiado la manera de comunicarse.

“Me ha permitido desarrollar lo que he venido haciendo hace 10 años en tratar de traducir la relación que entablamos los hombres y mujeres desde que llegó esta manera de comunicación virtual electrónica, que, para mí, es una metáfora de la circulación de la energía en el aire permanentemente”, dijo.

Reveló que en mayo próximo expondrá en las afueras de París parte de las piezas que ha trabajado en Francia. EFE

