Fuente AP: Padres acuerdan con Nelson Cruz por un año

ARCHIVO- Nelson Cruz, de los Nacionales de Washington, batea durante un partido de béisbol en contra de los Marineros de Seattle, el 23 de agosto de 2022, en Seattle. Cruz acordó un contrato por un año y un millón de dólares con los Padres de San Diego, de acuerdo con dos personas con conocimiento de la negociación que hablaron con The Associated Press en condición de anonimato el miércoles 11 de enero de 2023, porque el acuerdo depende de una prueba física que no ha terminado. (AP Foto/Ted S. Warren, Archivo)

SAN DIEGO (AP) — El veterano toletero dominicano Nelson Cruz acordó un contrato por un año y un millón de dólares con los Padres de San Diego, de acuerdo con dos personas con conocimiento de la negociación.

Las personas hablaron con The Associated Press en condición de anonimato el miércoles porque el contrato depende de una prueba física que no ha sido completada.

Cruz, bateador derecho que cumplirá 43 años el 1 de julio, se espera que alterne como bateador designado con el zurdo de 37 años Matt Carpenter, quien firmó un acuerdo por un año con los Padres el mes pasado.

El dominicano ha sido elegido siete veces al Juego de Estrellas y cuatro veces ganador del premio Silver Slugger, acumula 459 cuadrangulares en su carrera en 18 temporadas en Ligas Mayores. El año pasado pegó 10 jonrones y produjo 64 carreras en 124 partidos con Washington. No tuvo actividad hasta el 13 de septiembre debido a una condición en un ojo que necesitó de cirugía en la temporada baja. Cruz recibió tres millones de cláusula de salida por parte de los Nacionales después de que el equipo declinaran una opción mutua.

En postemporada ha bateado 18 cuadrangulares y jugó en Series Mundiales consecutivas con los Rangers de Texas. San Diego llegó a la Serie de Campeonato de la Nacional el año pasado, que perdió con Filadelfia.

Con los Padres, Cruz se reunirá con sus excompañeros, los también dominicanos Manny Machado y Juan Soto. Cruz es reconocido por su presencia veterana en la casa club y recibió el reconocimiento Roberto Clemente, por su participación e involucramiento filantrópico con la comunidad en 2021 mientras jugó con Tampa Bay.

Será gerente general/jugador con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol en la primavera. Machado y Soto también serán parte del equipo.

También el miércoles, los Padres anunciaron que el dominicano Fernando Tatis Jr., quien cumple una suspensión, será uno de varios jugadores que participarán en el FanFest el 4 de febrero en Petco Park. Será su primera aparición pública desde que fue suspendido 80 partidos el 12 de agosto al arrojar positivo por uso de sustancias que ayudan el rendimiento. Tatis será elegible para regresar a Grandes Ligas el 20 de abril.