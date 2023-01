Fan de Musk que ganó un 2.900% ve esfumarse US$1,5 millones

(Bloomberg) -- El hijo de Doug Coyle le dijo que vendiera las acciones.

Este paisajista jubilado de 68 años empezó a invertir en Tesla Inc. en 2012 tras oír hablar de Elon Musk, que entonces no era tan famoso. Durante la década siguiente, invirtió unos US$100.000 en las acciones, y el valor de su inversión se disparó a unos US$3 millones en su punto máximo de noviembre de 2021.

Luego vino el desplome, cuando la burbuja tecnológica de la era de la pandemia empezó a desinflarse. El hijo de Coyle, que empezó a operar durante el frenesí minorista de 2020, le imploró que vendiera. Pero él aguantó, creyendo en el potencial a largo plazo de Tesla. Ahora ha perdido alrededor de US$1,5 millones en ganancias sobre el papel.

“Todo empezó a desmoronarse”, dijo Coyle, que vive en Carolina del Norte.

Los inversionistas en Tesla que se mantuvieron leales a Musk durante años se enfrentan a un colapso brutal. Después de una década de ganancias que catapultaron el valor de mercado de la empresa a más de US$1 billón y convirtieron a Musk en el hombre más rico del mundo, la acción cayó un 65% el año pasado, con el aumento de las tasas de interés azotando al sector tecnológico y poniendo fin a una racha alcista de las acciones.

En cierto modo, Tesla fue la acción meme original. Cuando GameStop Corp. no era más que una tienda de videojuegos en decadencia, un ecosistema de canales de YouTube, pódcasts e hilos de Reddit de analistas aficionados fomentó una devota comunidad de seguidores de Musk que hicieron una fortuna apostando por la misión de energía limpia de la empresa y su visionario director ejecutivo.

Ahora, esos días de ganancias exorbitantes parecen haber terminado. La controvertida adquisición de Twitter por parte de Musk ha minado la confianza de los inversionistas. Musk ha vendido miles de millones en acciones de Tesla para financiar la compra, y pasa más tiempo dirigiendo la red social y tuiteando opiniones controvertidas sobre todo tipo de temas, desde política y natalidad hasta la guerra de Ucrania. El precio de las acciones de Tesla ha caído un 37% desde el 1 de diciembre, y ahora se cotizan en trono a US$123, por debajo de los más de US$400 que llegaron a valer.

En picada

Para los fanáticos de Musk, es difícil creer la diferencia que hace un año. Michael Williams, un operador de 49 años de Utah, comenzó a comprar acciones de la compañía en 2018 y utilizó complicadas estrategias de opciones para hacer apuestas de gran envergadura.

Admite que tuvo suerte. Usando opciones de compra, convirtió unos US$3.000 en su cuenta de Robinhood en “varios cientos de miles”. Luego dio un paso más, acumulando alrededor del 90% de su plan 401(k) en Tesla. Pronto US$40.000 se convirtieron en US$800.000.

No duró mucho. A mediados de 2021, Williams hizo un par de malas operaciones, en las que primero perdió US$600.000 y luego US$200.000. Ahora, el valor de su plan 401(k) ha disminuido a unos US$300.000. ¿Y esa cuenta de Robinhood? Tiene unos US$50.

Williams, que trabaja en telecomunicaciones, ha vendido cerca de la mitad de sus acciones en Tesla, pero ahora planea aumentar lentamente su participación de nuevo. Sigue creyendo en Musk, aunque dice que el multimillonario es propenso a “hacer tonterías”.

La gota que rebalsó el vaso

Adrián Mora, de Denver, compró sus primeras acciones de Tesla en julio de 2022, después de oír hablar de los camiones eléctricos Semi que la empresa empezó a entregar a fines del año pasado. Este hombre de 42 años, que trabaja para el Departamento de Asuntos de Veteranos, había vendido recientemente su casa y decidió invertir el dinero —unos US$210.000— en Tesla. Desde entonces, sus acciones han perdido un 70% de su valor y está considerando la posibilidad de vender lo que le queda.

“Son los ahorros de toda mi vida”, dijo. “Vengo de una familia hispana, y siempre se oye que mi gente nunca sale adelante porque nunca invertimos. Pero ahora veo que hay una buena razón por la que mi gente nunca invierte: puedes perder todo tu dinero”.

Para Karim Jovian, de Nueva York, este año será crucial para determinar si Tesla puede dar un giro. Este creador de contenidos de 29 años empezó a invertir en la empresa automovilística en 2020 tras escuchar a otras estrellas de las redes sociales hablar maravillas de Tesla y su potencial. Se lanzó después de que las acciones se desplomaran al comienzo de la pandemia.

Con cerca del 80% de su patrimonio neto en la acción ahora, está preocupado por todo el drama que rodea a Musk y cómo eso afectará al precio de la acción.

“Habla demasiado, es como, ‘Por favor, cállate’”, dijo Jovian sobre el director ejecutivo. “Definitivamente estoy considerando vender”.

Fieles seguidores

Por supuesto, hay algunas historias de éxito de operadores de Tesla que salieron en el momento adecuado. El hijo de Doug Coyle, Dennis, compró US$20.000 en acciones de la compañía tras la caída de marzo de 2020, una suma que se disparó a US$60.000 en julio de 2021. Así que este hombre de 36 años que vive en Nueva Jersey decidió sacar el dinero y usarlo para el pago inicial de una casa de US$380.000 en el sur de Nueva Jersey a la que llama su “casa Tesla”.

Desde entonces, ha ido reconstruyendo poco a poco su posición y tiene previsto invertir otros US$20.000 cuando el precio de la acción baje a US$85 u US$80.

De tal palo tal astilla. Su padre, Doug, tiene fe en Tesla como empresa y se anima con las predicciones de Cathie Wood, de Ark Investment Management, que lleva mucho tiempo creyendo en la acción y cuya empresa predijo recientemente que el precio subirá hasta al menos US$500 en 2026. Sin embargo, sí desea que Musk “mantenga la boca cerrada”.

“Todavía lo apoyo en un 100%”, dijo Coyle. “Me ha hecho una persona rica”.

Nota Original:Elon Musk Fan With 2,900% Gain Sees $1.5 Million Wiped Away

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.