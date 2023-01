El Valencia se reencuentra y vuelve con deberes de la Supercopa

Óscar Maya Belchí

Riad, 12 ene. El Valencia fue eliminado el miércoles por el Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, en un partido que tuvo que llegar a los penaltis para dirimir el ganador y tras el que el técnico italiano Gennaro Gattuso se mostró "orgulloso" de los suyos y volvió a dejar claro lo que le pide al mercado invernal: un mediocentro defensivo.

Llegó el conjunto 'che' a Riad, capital de Arabia Saudí, donde se está disputando la Supercopa de España, con muchas dudas y pocas certezas. Una victoria en Copa del Rey frente a La Nucía, equipo de primera RFEF, y dos derrotas en LaLiga Santander.

Volvió el Valencia del parón por el Mundial, tramo en el que disputó tres amistosos, con una victoria y dos derrotas; perdió en Villarreal 2-1 tras adelantarse en el marcador, y fue derrotado en casa, en Mestalla, 0-1 frente al Cádiz; un resultado que hizo daño en los ánimos de Gattuso y dejó al equipo más cerca de puestos de descenso -cuatro puntos- que de Europa -ocho-.

“Yo tengo una cara cuando las cosas no van bien. No tengo que estar contento cuando no se gana el partido. Estoy enfadado porque el equipo no está contento. El entrenador es una persona sola. Cuando se pierde tengo una cara de mierda, es normal, porque no me gusta perder y no me gusta ver a mi equipo como lo hizo frente al Cádiz”, dijo en rueda de prensa antes de enfrentarse al Real Madrid.

Un Gattuso apagado al que se le notaba en el rostro el momento de tensión que rodeaba a su equipo y que no dudó en criticar el rendimiento de sus jugadores frente al Cádiz, casi en cada respuesta.

“Un entrenador, cuando mira a un partido como el del Cádiz es normal que tenga dudas. Si no las tiene, está loco. El Cádiz tiró dos veces, pero nosotros no hicimos nada. Fuimos un equipo sin ritmo, sin ganas”, afirmó en una de ellas.

Y con ese ambiente de dudas, de solo dos victorias en los últimos diez partidos de LaLiga Santander se plantó el Valencia en toda una semifinal ante el campeón de la Supercopa la pasada temporada, de Liga y de Liga de Campeones.

El ambiente no invitaba al optimismo, pero lo visto sobre el césped del estadio Rey Fahd cambió por completo esta percepción. El Valencia fue eliminado, sí, pero dejó señales de ser un equipo con más fútbol y actitud de la mostrada en los partidos anteriores.

"Siento mucho orgullo por mi equipo. Hemos jugado con una gran mentalidad, es el camino que tenemos que seguir en el futuro. Nos ha faltado de esto muchas veces", comentó Gattuso reflejando en rueda de prensa esta sensación.

Y es que los 'che' pusieron contra las cuerdas al Real Madrid e incluso el joven Fran Pérez, en el minuto 111, tuvo la oportunidad de darle la victoria, pero se topó con un enorme Thibaut Courtois, como le pasaría a José Luis Gayà más tarde en su penalti de la tanda.

Demostró carácter un Valencia para el que Gattuso apostó por un once ofensivo, sin pivote defensivo puro, que, además, supuso un mensaje para la directiva con la que, asegura, guarda una buena relación y ya sabe lo que necesita el italiano para hacer crecer a su equipo.

"Tenemos que hacer algo porque hemos perdido un mediocampista -Nico González cayó lesionado frente al Villarreal-. Almeida puede jugar de pivote, tenemos que recuperar a Guillamón porque es un jugador importante... pero seguro, y el club lo sabe, que tenemos que fichar a un centrocampista", aseguró.

Un mensaje repetido en las últimas comparecencias del técnico, que quiere, además, a un futbolista en dicha posición con ritmo competitivo para poder contar con él desde el principio.

Un deseo público que puede cumplir en los próximos 19 días que restan de mercado invernal.

Eso sí, de momento, la Supercopa, aunque no luche más por el título, le sirvió para demostrar que todavía queda algo de ese equipo aguerrido, luchador y con buen trato de balón que estuvo en las primeras jornadas de Liga y que parecía perdido en los últimos encuentros. EFE

