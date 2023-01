Condenan a 35 años a hombre por violar a menores de 6 y 8 años en Panamá

Ciudad de Panamá, 12 ene. Un hombre de 52 años fue condenado a 35 años de cárcel por la violación agravada y actos libidinosos en perjuicio de una niña de 6 años y un niño de 8 años, informaron las autoridades judiciales de Panamá.

El Tribunal de Juicio Oral del Tercer Circuito Judicial de Panamá emitió la pena de 30 años por violación agravada y 5 años por actos libidinosos, precisó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) en una declaración pública difundida este jueves.

Como pena accesoria, la sentencia estableció la inhabilitación para el ejercicio de cargos, oficios o profesión en parques, parvularios, centros escolares, por el término de 15 años posterior al cumplimiento de la pena principal.

La fiscal adjunta de la Sección de Asistencia a Juicio Oral de Panamá Oeste, Zuleymi Pinto Ortega, explicó que las víctimas son una niña de 6 años y un niño de 8 años.

El ahora sentenciado "accede de manera sexual y bajo amenazas" a los menores "valiéndose de su grado de cercanía y familiaridad", en unos hechos ocurridos a inicios del año 2019, añadió la fiscal.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, en 2022 se presentaron 278 denuncias de violación doblemente agravada, que es la que tiene como víctima a menores de 14 años y como perpetrador a un familiar o pariente cercano.

La cifra de casos de violación doblemente agravada de 2022 es un 7,3 % más alta que los 259 denunciados en 2021.

En Panamá se reportan anualmente entre 250 y 300 casos del delito de violación doblemente agravada y la mayoría de las víctimas son niñas de entre 7 y 10 años de edad, precisó a EFE meses atrás la psicóloga especialista en prevención de violencia hacia las mujeres Eusebia Solís.

Solís tildó de "grave" la situación de la violencia sexual en Panamá, y la adjudicó a la ausencia de certeza del castigo y de una educación "en igualdad en derechos", así como al machismo.

"Una niña o un niño debe aprender desde muy pequeño que su cuerpo no puede ser tocado por un adulto, y que si eso ocurre hay que hablar. Pero no tenemos educación sexual y tenemos adultos que consideran cometer un abuso sexual con la certeza de que no le va a pasar nada", agregó. EFE

