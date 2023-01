TeamLab lleva su arte interactivo a Sao Paulo, primera vez en Latinoamérica

Tokio, 11 ene. El colectivo de arte interactivo teamLab inaugurará el próximo 25 de enero una exposición en Sao Paulo (Brasil), su primera muestra en Latinoamérica, que estará centrada en su recurrente representación del ciclo vital de las flores.

La exposición, Impermanent Flowers Floating in an Eternal Sea (Flores no permanentes flotando en un mar eterno), permanecerá en las instalaciones del centro cultural Farol Santander de la ciudad brasileña hasta el 21 de mayo y contará con varias obras y salas en las que se reflejan "flores siempre floreciendo que repiten el ciclo de vida y muerte".

"teamLab ha estado explorando cómo los humanos entienden el mundo, los límites de la percepción y la percepción de continuidad en sí misma", explicó en un comunicado el grupo, que invita a los visitantes a "percibir activamente el mundo a través de todo el cuerpo" y experimentar "el espacio y tiempo creados por las obras".

El colectivo artístico, conocido por su uso de grandes superficies y pantallas que desdibujan los límites y fronteras entre el espacio del espectador y la propia obra, donde se enmarca este trabajo, busca de este modo "expandir la perspectiva de forma infinita", en lugar de centrar la atención del visitante en un único punto.

La presencia de los propios espectadores influye en el ciclo vital de las flores, que dependiendo de la proximidad del visitante o de si las tocan, cobran vida, florecen o se marchitan.

El colectivo de origen nipón ha organizado exposiciones en ciudades de todo el mundo, entre ellas Nueva York, Londres, París, Singapur o Melbourne, y sus obras forman parte de la colección permanente de diversos museos en Estados Unidos, Australia, Europa o Asia. EFE

