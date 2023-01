Santolino: "La arena está mucho más blanda y completamente seca"

Redacción Deportes, 11 ene. El español Lorenzo Santolino (Sherco) valoró la primera incursión en el 'Empty Quarter' (cuadrante vacío), el desierto que acompañará a los pilotos del Dakar los dos próximos días, y dijo que se ha encontrado la arena "mucho más blanda y completamente seca" y sufrió una caída leve.

"Ha sido una especial bastante más corta, pero no por ello menos intensa. Han sido cien por cien dunas, bastante físico. Nada más salir, en una duna muy pequeñita, me he clavado bajando, una pequeña caída de parado, pero que me ha venido bien para despertar y coger el 'feeling' al terreno", comentó tras la meta.

El salmantino acabó a 7:26 del ganador de la décima etapa, el botsuano Ross Branch, y perdió una posición en la clasificación general, en la que es undécimo a 41:55 del nuevo líder el argentino Kevin Benavides (KTM).

"La arena está mucho más blanda, completamente seca, y la visibilidad es poca por el viento y lo blanca que está", señaló sobre las condiciones de la especial.

Santolino indicó que en el kilómetro 80 le alcanzó el francés Adrien van Beveren (Honda), que llevaba un "ritmo muy alto".

"Conseguí aguantar unos 15 kilómetros y luego he ido perdiendo la referencia y llegué solo a meta. Es un día más y continuamos el Dakar en orden, que es lo que importa", valoró el piloto de Guijuelo. EFE

