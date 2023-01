Rendimientos Tesoro podrían caer al 2% por riesgos de recesión

(Bloomberg) -- La Reserva Federal podría recortar las tasas de interés este año, haciendo que los rendimientos del Tesoro caigan a medida que los riesgos de una recesión se vuelven cada vez más reales, según Jupiter Asset Management.

Una recesión global impulsada por los aumentos de tasas de Estados Unidos más agresivos desde la década de 1980 podría hacer que los rendimientos del Tesoro a 10 años caigan hasta un 2% a medida que los inversionistas se apresuran en buscar activos de refugio, dijo Ariel Bezalel, administrador de dinero en Londres. “Hay suficientes datos para que la Fed se detenga pronto”, dijo. “Mi preocupación es que si la Fed no retrocede pronto, bien podría causar una recesión dura”.

Mientras que firmas desde Fidelity International hasta Pictet Wealth Management favorecen la deuda del Gobierno de Estados Unidos, pocos inversionistas son tan optimistas como Bezalel después de que los bonos sufrieran la mayor pérdida anual registrada cuando la Fed elevó las tasas para vencer el aumento descontrolado de los precios. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se dispararon hasta el 4,34% en octubre, aunque los rendimientos del bono de referencia han retrocedido desde entonces a alrededor del 3,6% a medida que aumentan los riesgos de una recesión. En marzo fue la última vez que se negociaron al 2% o menos.

Bezalel, cuya firma supervisa US$53.000 millones, tiene apuestas alcistas en la deuda de los Gobiernos de EE.UU., Australia y Corea debido a las expectativas de que los bonos ganarían en caso de una recesión.

Los datos económicos recientes respaldan la opinión de Bezalel. El incremento salarial en EE.UU. se enfrió en diciembre, lo que llevó a los inversionistas a reducir las expectativas de la determinación de la Fed de aumentar agresivamente los costos de endeudamiento. Los contratos de swap muestran que los operadores ahora esperan que la tasa efectiva de los fondos federales alcance un máximo por debajo del 5%, inferior al 5,06% proyectado antes de que se conocieran los datos salariales del viernes.

Varios banqueros de la Fed han indicado que esperan elevar su objetivo de política monetaria, actualmente en un rango de 4,25% a 4,5%, a más del 5% y mantenerlo allí durante algún tiempo. Mientras tanto, los analistas asignan una probabilidad del 70% de que ocurra una recesión dentro de un año, la más alta desde julio de 2020.

“La desaceleración en el transcurso de este año será demasiado severa y la debilidad de la inflación allanará el camino para que la Fed probablemente modifique su sesgo restrictivo” en el segundo semestre. “Hay una probabilidad sustancial de un recorte de tasas antes de fin de año”.

Con la colaboración de James Hirai.

