Miércoles, 11 de enero de 2023 (23.00 GMT)

SEGURIDAD

Brasil refuerza su seguridad ante la amenaza de nuevos ataques golpistas

Brasilia. El Gobierno brasileño determinó reforzar la seguridad en todo el país ante las informaciones de que los grupos de bolsonaristas más radicales han convocado a nuevas manifestaciones para este miércoles, como las que terminaron el domingo con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia. El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, Rui Costa, en declaraciones a la prensa después de que tanto la Abogacía General de la Unión como la Fiscalía solicitaran a la Corte Suprema la adopción de medidas para prevenir posibles ataques terroristas y actos violentos y vandálicos.

OEA

La OEA condena de forma unánime las acciones "fascistas" en Brasil

Washington. Los representantes de los 34 países miembros ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro, coincidieron este miércoles en condenar de forma unánime las acciones "fascistas" en Brasil. En una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para estudiar los hechos ocurridos el domingo en la nación suramericana, Almagro calificó de "fascista" y "golpista" la irrupción de miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en las sedes del Parlamento, el Tribunal Supremo y la Presidencia.

UCRANIA GUERRA

SITUACIÓN

Rusia asegura que la suerte de Soledar está echada

Moscú/Leópolis. Rusia aseguró hoy que la suerte de la ciudad de Soledar, en el este de Ucrania, está echada, aunque admitió que varios centenares de soldados ucranianos aún ofrecen resistencia en el centro de esa localidad, prácticamente reducida a ruinas tras meses de bombardeos. El parte militar realizado por el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, teniente general Ígor Konashénkov, se produjo horas después de que el jefe de la compañía militar privada Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunció que sus hombres se habían hecho con el control de "todo el territorio de Soledar".

DESTITUCIÓN

Rusia sustituye al jefe de las fuerzas militares que combaten en Ucrania

Moscú. Rusia sustituyó hoy al comandante de las fuerzas militares que combaten en Ucrania desde febrero de 2022, cargo que asumirá Valeri Guerásimov, actual jefe del Estado Mayor del Ejército ruso. Guerásimov, de 67 años, releva al general Serguéi Surovikin, quien fue el que recomendó en noviembre la retirada rusa del norte de la región ucraniana de Jersón, considerado el peor revés sufrido por las tropas rusas en el conflicto.

UCRANIA

Zelenski dice que Rusia finge logros en Soledar para recabar apoyo ciudadano

Madrid. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este miércoles que Rusia está fingiendo la consecución de logros bélicos en Soledar, en la región de Donetsk, para recabar el apoyo a la guerra entre su ciudadanía. "Pero la lucha continúa. La dirección de Donetsk resiste. Y hacemos todo, sin detenernos ni un solo día, para fortalecer la defensa ucraniana", ha afirmado Zelenski en su habitual discurso televisado.

CHILE CONSTITUCIÓN

El Parlamento chileno aprueba una reforma que habilita un nuevo proceso constituyente

Santiago de Chile. La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles por una amplia mayoría y en último trámite la reforma constitucional que habilita el proceso para redactar a lo largo de este año una nueva Constitución. Por 109 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones, los diputados aprobaron entre aplausos la reforma, que establece que el nuevo órgano que redactará la propuesta de Ley Fundamental estará integrado por 50 personas electas por la ciudadanía y contará con el apoyo de un comité de expertos designados por el Congreso.

CORONAVIRUS CHINA

La OMS insiste en que China no da cifras completas sobre los muertos por covid-19

Ginebra. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este miércoles que China no está dando cifras completas sobre sus fallecidos por covid-19 en el actual brote que sufre, lo que impide saber el verdadero alcance de la enfermedad incluso a nivel global. Según las estadísticas de la OMS, China reportó en la primera semana de enero 252.000 contagios por covid-19 y unas 700 muertes, mientras que a nivel global la semana pasada se informó de 11.500 muertes por esta causa, afirmó Tedros en su rueda de prensa semanal.

CUMBRE NORTEAMÉRICA

Trudeau y López Obrador inician su reunión bilateral entre roces comerciales

Ciudad de México. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, inició este miércoles su reunión bilateral con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con quien se espera que aborde las críticas a la política energética de México, el trato a las mineras canadienses y desacuerdos comerciales. Trudeau llegó cerca de las 10.30 hora local (15.30 GMT) al Palacio Nacional de Ciudad de México, donde el martes también participó en la reunión trilateral de la Cumbre de Líderes de América del Norte con López Obrador y el mandatario estadounidense, Joe Biden, quien ya volvió a su país.

EEUU AVIACIÓN

Un fallo informático causa retrasos y cancelaciones de miles de vuelos en EE.UU.

Washington. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) dio este miércoles luz verde a las salidas de los vuelos domésticos que previamente había ordenado suspender por un problema informático tras provocar miles de retrasos y cancelaciones. En un mensaje en Twitter, la FAA indicó que "las operaciones normales de tráfico aéreo se están reanudando gradualmente en EE.UU. tras una avería nocturna del Sistema de Notificación de Misiones Aéreas que proporciona información de seguridad a las tripulaciones de los vuelos".

AFGANISTÁN ATENTADO

Al menos cinco muertos en un atentado frente al Ministerio de Exteriores afgano

Kabul. Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas en un atentado con bomba este miércoles frente al Ministerio de Exteriores en Kabul, informaron a EFE fuentes del Gobierno de los talibanes. El ataque con bomba tuvo lugar hacia las 16.00 hora local (11.30 GMT) en la calle de acceso al Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmó a EFE el portavoz del Ministerio, Hafiz Zia Ahmad Takel. Como resultado del atentado "fallecieron cinco civiles y varios resultaron heridos", agregó el portavoz, que condenó el ataque.

EEUU CINE

Ana de Armas y Jenna Ortega, nominadas en los 29º premios SAG

Los Ángeles. La actriz cubano-española Ana de Armas y la estadounidense con raíces mexicanas y puertorriqueñas Jenna Ortega fueron nominadas este miércoles en la 29ª edición de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG, en inglés) por sus trabajos en el filme "Blonde" y la serie "Wednesday", respectivamente. De Armas, que interpretó a Marilyn Monroe en "Blonde", competirá por el título de mejor actriz protagonista contra Cate Blanchett por su papel en "Tár", Michelle Yeoh por "Everything Everywhere All at Once", Viola Davis por "The Woman King" y Danielle Deadwyler por "Till".

MÚSICA R.UNIDO

Muere el legendario guitarrista británico Jeff Beck

Londres. El músico británico Jeff Beck, considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock, murió este martes a los 78 años, según informó hoy, miércoles, su familia. Ganador del premio Grammy en múltiples ocasiones, Beck era miembro del Salón de la Fama del Rock por partida doble, por su carrera en solitario y como miembro del grupo Yardbirds. "Compartimos con gran y profunda tristeza la noticia de la muerte de Jeff Beck. Tras haber contraído repentinamente meningitis bacteriana, falleció en paz ayer", señaló su familia en un comunicado.

