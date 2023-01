Grecia y Malta están rezagadas en la sanción de activos rusos - UE

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, 21 de agosto, 2020. REUTERS/Yves Herman

Por Gabriela Baczynska

BRUSELAS, 11 ene (Reuters) - Grecia y Malta van a la zaga de sus homólogos de la Unión Europea en la inmovilización de activos rusos sancionados por la guerra de Moscú contra Ucrania, según un responsable de la UE y un documento interno, mientras el bloque se plantea utilizar los activos para ayudar a Kiev.

Los 27 países de la UE han comunicado hasta ahora la congelación de unos 20.300 millones de euros (22.000 millones de dólares) de activos rusos sancionados, con Italia, Irlanda, Francia, España, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Austria notificando cada uno más de 1.000 millones de euros.

Casi todos los demás países de la UE han inmovilizado activos por valor de millones, según el documento de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, al que tuvo acceso Reuters.

Grecia y Malta han defendido su labor en materia de sanciones. Grecia confirmó que había notificado al bloque la congelación de activos por valor de 212.000 euros, y Malta dijo que había inmovilizado activos por valor de 147.000 euros.

"Es un poco sorprendente", dijo el representante de la UE, que hizo estos comentarios bajo condición de anonimato. "O no tienen mucho, o no están haciendo su trabajo. O han hecho algo pero no nos lo han comunicado aunque tenían posibilidades".

Un responsable de las autoridades griegas dijo que los 212.000 euros agotaban todos los activos que Atenas había identificado basándose en la lista de sanciones de la UE.

"El entorno inversor de Grecia no favorece la entrada de capital ruso ni de empresas en el extranjero", añadió el responsable.

Un portavoz del Gobierno maltés también confirmó su número y añadió: "Los activos han sido congelados o vendidos por orden judicial y los beneficios inmovilizados gracias a la cooperación de Malta con otras jurisdicciones europeas."

Dijo que Malta también había facilitado información para ayudar a congelar activos en otros lugares. Se negó a decir si Malta inmovilizaría más activos en virtud de las sanciones existentes.

APOYO A UCRANIA

Más de 10 meses después del ataque de Rusia a Ucrania, la UE tiene actualmente en su lista negra a unas 1.300 personas y 120 entidades, así como sanciones económicas en vigor que incluyen los sectores del comercio, el transporte, la energía, la banca, los medios de comunicación y la defensa.

Sin embargo, el bloque podría haber agotado ya el límite de sanciones económicas contundentes que los 27 Estados miembros están dispuestos a imponer.

Suecia, que preside actualmente la UE, dijo el miércoles que cualquier nueva sanción contra Rusia podría incluir más listas individuales.

La atención de la UE también se centra este año en la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados para ayudar a reconstruir Ucrania, un ejercicio en el que también podrían estar en juego unos 300.000 millones de euros en activos de bancos centrales rusos en Europa.

La Comisión propuso el año pasado invertir los activos y entregar los beneficios a Ucrania. De ese modo, los activos podrían devolverse a sus propietarios si se levantaran las sanciones.

Hay pocos precedentes jurídicos y algunos Estados miembros han expresado su preocupación por posibles demandas.

La UE también está trabajando para tipificar como delito la elusión de las sanciones en los Estados miembros.

Los dirigentes de la UE tienen previsto reunirse en Kiev el 3 de febrero para celebrar una cumbre UE-Ucrania. (1 $ = 0,9319 euros)

(Reporte de Gabriela Baczynska, información adicional de Lefteris Papadimas en Atenas, editado en español por Flora Gómez)