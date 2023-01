Exatlético Joao Miranda anuncia su retirada

Madrid, 11 ene. El brasileño Joao Miranda, exdefensa entre otros equipos del Atlético de Madrid, anunció este miércoles su retirada del fútbol en activo a través de un vídeo difundido en sus redes sociales.

Miranda cuelga las botas a los 38 años después de una larga y exitosa carrera en la que ha jugado en Coritiba, Sochaux, Sao Paulo, Atlético de Madrid, Inter Milan, Jiangsu Suning y de nuevo en el conjunto paulista.

Disputó 58 partidos con la selección brasileña, incluido el Mundial de Rusia 2018, tres Copas América y una Copa Confederaciones.

En su palmarés figuran tres títulos brasileños, la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa en España, así como la Superliga China.

Ganó la Liga Europa y la Supercopa europea con el Atlético en 2012, la Copa Confederaciones 2009 y la Copa América 2019 con Brasil.

"Si el fútbol fuera una persona, después de todo lo que he vivido, diría que ha sido emocionante y que hemos experimentado algo inexplicable. Pero el momento de ser Joao Miranda ha llegado", afirma en su vídeo, en el que muestra todas las camisetas que ha vestido en su carrera.

"Como seguidor del fútbol, seguiré siendo apasionado, pero de otra manera, que es como aficionado", apunta Miranda, quien a continuación tiene un recuerdo para sus equipos.

"A todos los aficionados que me han apoyado, especialmente a los del Coritiba, donde empecé, a todos los del Sochaux, a los del Sao-Paulo, sólo quiero darles las gracias. Muchas emociones que vivimos y compartimos juntos. Al Atlético de Madrid, gracias por todas las oportunidades que me dio. Pude devolver todo el cariño de la afición y del club. Al Inter quiero decir: muchas gracias. En China siempre me han mostrado un gran respeto. Y una vez más, a mi regreso a São Paulo, conseguí cumplir mi promesa de volver a hacer campeón al São Paulo. Para mí es muy satisfactorio", relata.

"No cambiaría ni un ápice porque todo lo que hice, todo lo que conquisté, fue de forma honorable, de forma digna. Hoy puedo parar con la cabeza tranquila, puedo tumbarme en la almohada", añade Miranda en su adiós al fútbol en activo. EFE

