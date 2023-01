Eurodiputada dimite de presidencia de subcomisión en el PE por el "Catargate"

Bruselas, 11 ene. La eurodiputada socialista belga Maria Arena anunció este miércoles su decisión de dimitir de la presidencia de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que había abandonado temporalmente hace un mes al estallar el escándalo de la supuesta trama de corrupción que estaría ligada a Catar.

Arena no ha sido convocada por la justicia belga en relación a este caso, pero su nombre ha sido citado de forma constante en los medios de comunicación por sus contactos con el presunto cabecilla de la trama de corrupción, el exeurodiputado italiano y fundador de la ONG Lucha contra la Impunidad, Pier Antonio Panzeri, quien presidió en el pasado la misma subcomisión de la Eurocámara.

"Las autoridades belgas no han solicitado el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria; ni mi despacho ni mi domicilio han sido registrados, y no he sido implicada en modo alguno por la justicia", reiteró hoy en su defensa Arena, en un comunicado.

A diferencia de su compañero de partido, el también eurodiputado socialista belga Marc Tarabella, que sí está investigado, Arena no es objeto de un suplicatorio de suspensión de su inmunidad parlamentaria, cuyo procedimiento ya ha anunciado que pondrá en marcha la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, la próxima semana en la sesión plenaria en Estrasburgo (Francia).

La subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo aparece como el foco de los sobornos que algunos países, como Catar, Marruecos y Mauritania, habrían llevado a cabo para sus supuestas injerencias en decisiones en su seno, según datos de investigación judicial que se han ido filtrando a la prensa.

En la llamada investigación del "Catargate" de las autoridades belgas, cuatro personas han sido acusadas hasta ahora de cargos preliminares de corrupción, lavado de dinero y participación en una organización criminal, y tres de ellos tienen conexiones cercanas con esa subcomisión.

Se trata de Panzeri; de su asistente Francesco Giorgi, que también trabajaba ahora para uno de sus miembros actuales de la subcomisión; y la pareja de Giorgi, Eva Kailí, eurodiputada socialdemócrata griega que fue destituida como vicepresidenta del Parlamento después de que surgieron las acusaciones.

La cuarta persona detenida y encarcelada como ellos por los mismos cargos preliminares también está vinculada a este panel de eurodiputados: Niccolò Figà-Talamanca, secretario general de la ONG Sin Paz no hay Justicia. EFE

