Credit Suisse podría reducir a la mitad las primas para 2022 -Bloomberg News

ZÚRICH, 11 ene (Reuters) - Credit Suisse está considerando un recorte del 50% de su paquete de primas para 2022, según informó Bloomberg News el miércoles, en un momento en que el banco suizo trata de reencauzar su negocio después de una serie de escándalos y elevadas pérdidas.

El banco, cuyas acciones subían un 2,03% a 3,120 francos suizos a las 1101 GMT, declinó hacer comentarios sobre esta información. El índice europeo de bancos Stoxx 600 subía un 0,15%.

Credit Suisse, que en noviembre anunció unas pérdidas antes de impuestos en el cuarto trimestre de hasta 1.500 millones de francos suizos (1.580 millones de dólares), recortó su fondo de "bonus" o primas para 2021 en un 32% tras las pérdidas registradas ese año.

La reducción a la mitad para 2022 situaría al banco suizo en el extremo superior de los recortes de primas previstos en todo el sector, de entre el 30% y el 50% en Londres y Nueva York, según expertos en recursos humanos consultados por Reuters.

Estos expertos dijeron que la caída es consecuencia de la fuerte desaceleración del año pasado en el segmento de fusiones y salidas a bolsa, ya que los mercados de financiación de deuda se desplomaron y la volatilidad del mercado de valores afectó a las valoraciones.

Según Bloomberg, que basa su información en personas familiarizadas con el asunto, es probable que las cifras individuales de las primas para 2022 sean muy divergentes y que algunos empleados no reciban ninguna bonificación. No obstante, las negociaciones aún no han concluido y las decisiones podrían cambiar.

