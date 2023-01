Credit Suisse considera recorte del 50% a fondo de bonificación

(Bloomberg) -- Credit Suisse Group AG está considerando reducir el fondo de bonificación para 2022 a la mitad, según personas familiarizadas con el asunto, coronando un año sombrío en el que el banco se vio obligado a recaudar US$4.000 millones después de una serie de pérdidas.

El banco suizo se alista para hacer recortes aún más drásticos en la compensación variable después de la caída del 32% en 2021, según personas familiarizadas con el asunto. Un recorte a la mitad haría que el fondo de bonificación de 2022 fuera de aproximadamente 1.000 millones de francos suizos (US$1.100 millones), en comparación con los 2.900 millones de francos dos años antes.

El ajuste de cinturón de Credit Suisse probablemente sea más severo que el de sus pares de Wall Street, incluidos JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc., que reducirán los bonos después de una caída en la negociación y venta de nuevos valores. También subraya los desafíos a los que ahora se enfrenta el director ejecutivo, Ulrich Koerner, al ejecutar un cambio que no se espera que genere ganancias hasta 2024 mientras intenta mantener a un personal ya descontento.

Es probable que los resultados de las bonificaciones difieran ampliamente, dado que el banco tendrá que equilibrar el desempeño deficiente en algunas unidades con la necesidad de motivar al personal en otras. Es probable que algunos empleados no reciban ninguna bonificación correspondiente al desempeño del año pasado, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Las discusiones sobre el fondo de bonificación aún no están finalizadas y todavía podrían cambiar, dijeron las personas. Un portavoz de Credit Suisse declinó realizar comentarios sobre el fondo de bonificación.

Para la ronda de bonos de 2021, el banco suizo otorgó a su personal sénior un premio adicional a largo plazo para tratar de amortiguar el golpe del recorte a su fondo regular, condicionado al cumplimiento de objetivos durante los siguientes tres años. El personal que gana US$250.000 o más al año también recibió una parte más grande de su compensación variable en efectivo por adelantado, aunque tenía que aceptar devolver una parte prorrateada si se marchaba dentro de los próximos tres años.

El banco ha mostrado una mayor disposición a realizar pagos adicionales fuera del fondo de bonificación regular para retener a su mejor personal. A mediados del año pasado, el banco entregó premios diferidos de más de US$300 millones en un solo mes para mantener a bordo a los banqueros.

Credit Suisse ha dicho que reportará una pérdida de hasta 1.500 millones de francos en los últimos tres meses del año pasado, en parte debido a las históricas salidas de fondos de los clientes. El banco debe informar sobre el progreso en la recuperación de esos clientes cuando revele los resultados del cuarto trimestre. Ha informado pérdidas en cada uno de los tres trimestres anteriores.

Nota Original:Credit Suisse Weighs 50% Cut to Bonus Pool After Turbulent Year

--Con la colaboración de Denise Wee y Chanyaporn Chanjaroen.

