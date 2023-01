Courtois: "Tenemos que seguir mejorando"

Riad, 11 ene. El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, fue elegido mejor jugador de la semifinal de Supercopa de España frente al Valencia (1-1 y 4-3, en penaltis), y a pesar de alcanzar la final del torneo se mostró crítico con el nivel mostrado por los suyos al asegurar que tienen "que seguir mejorando".

"No tuve tanto trabajo, pero cuando llegaron intente ayudar al equpo como lo hacen los demás. Quitando los penaltis, no estuvimos finos para meter el gol. Tenemos que seguir mejorando y hacer las cosas bien, valorar el partido, ver los vídeos y tenemos días para trabajar bien", dijo en rueda de prensa.

"No me preocupa, tenemos que encontrar el gol y no encajar goles como el del otro dia en Villarreal u hoy al principio del segundo tiempo. Mañana veremos tranquilamente con el cuerpo técnico dónde podemos mejorar", completó.

"Cuando uno sufre una pequeña lesión te arrastra un poco. Antes de dejar de jugar no me sentí tan cómodo, pero no son excusas. No estaba haciendo paradas decisivas, después del Mundial solucionamos el problema y ahora estoy al 100%. Espero que el domingo no haga ninguna parada y con la portería a cero", comentó sobre su nivel.

Un Courtois que explicó cómo prepara las tandas de penaltis.

"No entrenamos las tandas. En los entrenamientos algún compañero quiere chutar un penalti. Luego, es mirar vídeos de los penaltis que han tirado. Con Gayà falló al otro lado contra el Sevilla y antes tiró contra el Betis al medio, así que tuve claro que iba a tirar al medio o a la derecha; como Raúl García el año pasado. Ha sido así, pero puede cambiar, aunque intentamos averiguarlo viendo vídeos", declaró.

Además, el belga no quiso elegir rival para la final del domingo entre Barcelona y Betis.

"A nosotros nos da igual. Son dos equipos muy buenos, jugando bien. Ambos nos pondrán las cosas difíciles y ya veremos mañana. Por ser el Real Madrid o el Barça no vas a jugar la final, se a visto hoy y se ha visto en otras Supercopas", contestó. EFE

