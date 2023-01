Chicharito cuestiona que el próximo seleccionador del Tri deba ser mexicano

San José (EE.UU.), 10 ene. Javier 'Chicharito' Hernández mostró este martes sus dudas sobre la corriente de opinión que sostiene que el próximo seleccionador del Tri, después del fracaso en Qatar 2022 del argentino Gerardo Martino, deba ser sí o sí un técnico mexicano.

"Ay, cómo nos encanta manejar una narrativa y promocionar gente... Mira, yo llevo 15 años siendo extranjero en un país y no me gustaría que por ser extranjero no me dieran una oportunidad de obtener un trabajo. Aquí soy un extranjero en EE.UU y veo cómo me toman en cuenta", afirmó el delantero en el 'Media Day' de la MLS.

"Claro que estoy en pro de la gente mexicana y talentosa. Pero aquí lo que más nos conviene es una persona que llegue y que ayude, que pueda sumar, sea de la nacionalidad que sea", añadió.

El delantero reforzó sus argumentos citando ejemplos exitosos con la selección de entrenadores mexicanos y no mexicanos.

"En 2006 nos encantó el proceso y era un entrenador argentino (Ricardo La Volpe), 2014 era un entrenador mexicano (Miguel 'el Piojo' Herrera) y nos encantó todo lo que sucedió en ese Mundial. Ya basta de estas novelas, creo yo. Hay que unirnos sea mexicano o no sea mexicano", reflexionó.

Esta opinión de Chicharito llegó horas después de que su compatriota Alan Pulido, del Sporting Kansas City, apostara claramente por un nombre para el banquillo de la selección mexicana.

"Si tuviera que elegir a uno (...), 'el Piojo' creo que es un técnico ideal. Aparte de mexicano, puede hacer muy bien las cosas. Ya con experiencia de un Mundial, con los títulos que ha tenido a nivel profesional en su carrera, creo que le vendría muy bien a la selección", dijo Pulido.

UN AÑO MÁS, A POR EL TÍTULO

La MLS celebró este martes en San José (California, EE.UU.) su 'Media Day' de 2023, una jornada oficial de puertas abiertas para los medios de cara a la nueva temporada que comenzará el 25 de febrero.

Ahí apareció Chicharito, una vez más, como el líder del LA Galaxy con el objetivo de conquistar la MLS Cup.

"He dicho esto en los últimos tres años pero honestamente quiero ser campeón. Ojalá que como organización podamos seguir construyendo esta gran química y que los resultados puedan llegar", afirmó el mexicano, de 34 años y que en la temporada pasada firmó 18 dianas.

Tras un gran sprint final en 2022, apoyado en la llegada del español Riqui Puig en verano, el Galaxy cayó en la segunda ronda de los playoffs ante su gran rival, el LAFC de Carlos Vela que posteriormente se proclamó campeón de la MLS Cup.

Chicharito subrayó que el formato de la MLS refuerza que sean pequeños detalles y momentos puntuales los que definen el éxito o el fracaso de un equipo al final del curso.

"Siempre hay que mejorar y siempre hay que aspirar a ganar la Supporters' Shield", dijo en referencia a que, si hubieran sido el mejor conjunto de la MLS en la temporada regular, habrían disputado todos los partidos de las eliminatorias en su campo.

"Esa solidez, esa consistencia (del último tramo de la temporada), si la podemos mostrar desde el día uno hasta el último (...) pues estaría increíble (...). Pero el LAFC aprovechó dos desconcentraciones nuestras y a casa", lamentó.