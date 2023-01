Bolsonaro comparte video con conspiraciones de fraude electoral

(Bloomberg) -- El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro usó su cuenta de Facebook para compartir un video de conspiraciones de fraude electoral poco después de ser dado de alta el martes de un hospital en Estados Unidos.

Si bien la publicación de Bolsonaro no comenta sobre las afirmaciones del video, la persona que habla en él plantea dudas sobre la integridad de las máquinas de votación de Brasil y afirma que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fue elegido legítimamente. Las acusaciones infundadas hacen eco de una de las principales quejas de los alborotadores que saquearon edificios gubernamentales en Brasilia el domingo.

Facebook agregó una etiqueta a la publicación que decía que la votación electrónica “es segura y auditable” e incluyó un enlace para obtener más información de las autoridades electorales brasileñas.

Las elecciones del 30 de octubre en Brasil fueron certificadas por la autoridad electoral del país y consideradas limpias por la comunidad internacional, y Lula prestó juramento el 1 de enero. Bolsonaro se negó a asistir a la toma de posesión de Lula y viajó a Florida justo antes de que terminara su mandato y ha permanecido allá desde entonces. Un día después de que sus partidarios irrumpieran en Brasilia, fue hospitalizado cerca de Orlando por dolor abdominal.

Durante meses antes de las elecciones, Bolsonaro había repetido las mismas teorías conspirativas para sembrar dudas sobre el proceso de votación. Sus partidarios han amplificado esos alegatos y, tras su derrota ante Lula, muchos salieron a las calles para pedir una intervención militar.

Facebook, cuya empresa matriz se conoce como Meta Platforms Inc, suspendió la cuenta del expresidente de EE.UU. Donald Trump durante dos años después de que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021. Los portavoces de Meta no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios sobre la publicación de Bolsonaro.

