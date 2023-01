ACTUALIZA 1-"Los Fabelman" triunfa en los Globos de Oro; "Argentina, 1985" gana premio a mejor película extranjera

(Actualiza para agregar premio a mejor película extranjera)

Por Lisa Richwine y Danielle Broadway

10 ene (Reuters) - "Los Fabelman", el filme de Steven Spielberg inspirado en su adolescencia, y la comedia negra "Almas en pena de Inisherin" se llevaron el martes los principales premios cinematográficos en los Globos de Oro, en el regreso de Hollywood a un espectáculo que había sido apartado de la televisión por una serie de escándalos.

"Los Fabelman" ("The Fabelmans", en su título original en inglés) fue elegida mejor película dramática en la ceremonia celebrada en Beverly Hills. "Almas en pena de Inisherin" ("Los espíritus de la isla" en América Latina y "The Banshees of Inisherin" en el título original en inglés), la historia de unos amigos enemistados en una isla irlandesa, ganó el premio a la mejor película musical o comedia.

Es probable que estos galardones impulsen a ambas películas en su camino hacia los Oscar, que se entregarán en marzo.

Spielberg, que también ganó el premio al mejor director, basó "Los Fabelman" en su vida real de adolescente, en la que tuvo que enfrentarse a las luchas matrimoniales de sus padres y al antisemitismo. Dijo que había estado "ocultando esta historia desde que tenía 17 años".

"Cuando cumplí 74 años, decidí que era mejor hacerlo ahora", dijo. "Estoy muy contento de haberlo hecho".

En tanto, "Argentina, 1985", el drama sobre el histórico juicio a las juntas militares de la sangrienta dictadura argentina, ganó el Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa, lo que la perfila como candidata a los premios Oscar.

"Le quiero dedicar este premio al gran actor Ricardo Darín y a todos los que lucharon por la democracia en Argentina", dijo el director Santiago Mitre al recibir el galardón.

"Muchas gracias, estoy muy orgulloso de este premio. Y para la gente de Argentina, después del campeonato del mundo (de fútbol), esto es una gran alegría", agregó Darín, emocionado.

Las celebridades y la cadena de televisión NBC habían abandonado los Globos de Oro de 2022 debido a irregularidades éticas en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), el grupo que entrega los premios.

El futuro de los Globos de Oro quedó en entredicho después de que una investigación de Los Angeles Times de 2021 reveló que la organización no contaba con periodistas negros en sus filas. Algunos miembros fueron acusados de hacer comentarios sexistas y racistas y de solicitar favores de famosos y estudios cinematográficos.

El aumento del número de miembros y su mayor diversidad, así como otros cambios introducidos por la HFPA, convencieron a muchas de las principales estrellas del cine y la televisión para que apoyaran la ceremonia de este año, que da publicidad a los ganadores y nominados y a menudo aumenta sus posibilidades en los Oscar.

El espectáculo se desarrolló en gran medida como en años anteriores, salvo por un mordaz monólogo del cómico y presentador Jerrod Carmichael, que abrió el programa bromeando: "Estoy aquí porque soy negro".

"Un día estás preparando té de menta en casa. Al día siguiente te invitan a ser la cara negra de una organización blanca en apuros", dijo en la ceremonia, que se emitió en directo en Estados Unidos en la cadena NBC de Comcast Corp y en el servicio de streaming Peacock.

La lista de ganadores reflejó un amplio abanico de diversidad.

"Colegio Abbot" ("Abbott Elementary"), sobre los profesores de una escuela pública predominantemente negra, fue nombrada mejor comedia de televisión y recibió premios de interpretación para su protagonista y creadora, Quinta Brunson, y para el actor secundario Tyler James Williams.

La actriz malasia Michelle Yeoh, galardonada por su papel protagonista en la película de acción "Everything Everywhere All at Once" ("Todo a la vez en todas partes" en España y "Todo en todas partes al mismo tiempo" en América Latina), recordó que al principio de su carrera la llamaban "minoría" y le preguntaban si sabía hablar inglés.

Cuarenta años después, "ha sido un viaje asombroso y una lucha increíble estar aquí hoy, pero creo que ha merecido la pena", afirmó.

Ryan Murphy, quien llevó a la televisión varias historias de homosexuales y transexuales, recibió el premio a la trayectoria.

El premio al mejor actor fue para Austin Butler por su papel protagonista en "Elvis". El actor, de 31 años, parecía abrumado al aceptar el galardón ante una audiencia de grandes nombres del mundo del espectáculo.

"Estoy en esta sala con todos mis héroes", dijo Butler. "No puedo creer que esté aquí".

Colin Farrell ganó el premio al actor principal en una película musical o comedia por interpretar a un granjero que intenta reparar una amistad deteriorada en "Almas en pena de Inisherin".

Los dos mayores éxitos de taquilla de 2022, "Avatar: The Way of Water" ("Avatar: el sentido del agua" en España y "Avatar: el camino del agua" en América Latina) y "Top Gun: Maverick", se quedaron con las manos vacías.

Alrededor de 200 periodistas y otros miembros de la industria cinematográfica internacional votaron en los Globos de este año. Según la HFPA, casi el 52% de los votantes son de raza y etnia diversas, incluido un 10% de raza negra.

Otros ganadores televisivos fueron "La casa del dragón" ("House of the Dragon"), que obtuvo el premio al mejor drama. "The White Lotus" ganó el premio a la mejor miniserie.

El cómico Eddie Murphy recibió el premio a la trayectoria y compartió su receta para el éxito.

"Paga tus impuestos, ocúpate de tus asuntos y mantén el nombre de la mujer de Will Smith fuera de tu puta boca", bromeó Murphy, refiriéndose a la infame bofetada del actor al presentador Chris Rock en los Oscar del año pasado. (Información de Lisa Richwine y Danielle Broadway; información adicional de Rollo Ross; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Lucila Sigal)