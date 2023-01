Acciones suben, operadores centran su atención en datos de IPC

(Bloomberg) -- Los operadores de Wall Street apuestan a que una mayor reducción de la inflación podría reforzar el caso para que la Reserva Federal baje su ritmo de aumento de tasas, lo que impulsó un rally tanto en acciones como en bonos.

Los inversionistas miraron más allá de los comentarios hawkish de los funcionarios de la Fed y el espectro de una recesión, para centrarse en el próximo índice de precios al consumidor. Probablemente no deba ser una gran sorpresa que el grupo de las acciones tecnológicas, uno de los más golpeados durante la campaña de ajuste de la Fed, haya liderado las ganancias este miércoles. Ese avance también reflejó la caída en los rendimientos de EE.UU.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 1,3% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 avanzó 1,8%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,8%

El índice MSCI World subió 1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cambió poco

El euro subió 0,2% a US$1,0753

La libra esterlina cambió poco a US$1,2145

El yen japonés cayó un 0,2% a 132,55 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin subió 0,5% a US$17.557,38

El ether subió 0.3% a US$1,342.63

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó nueve puntos básicos al 3,53%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó 10 puntos básicos al 2,20%

El rendimiento de los bonos de Gran Bretaña a 10 años se redujo 15 puntos básicos al 3,41%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 3,3% a US$77,59 el barril

Los futuros del oro avanzaron 0,2% a us$1.880,80 la onza

Nota Original:Stocks End on High Note With ‘Risk-On’ CPI Wagers: Markets Wrap

--Con la colaboración de Isabelle Lee, Emily Graffeo, Vildana Hajric y Peyton Forte.

